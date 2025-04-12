Обещали охрану, а дали бурение: тревожная правда о морских парках

Задумывались ли вы, насколько реально охраняются морские богатства Греции? Проект WeSeaYou — первое цифровое наблюдательное пространство для отслеживания состояния морских охраняемых территорий — позволяет каждому из нас узнать, насколько выполняются обещания правительства.
Это — открытая онлайн-платформа, разработанная WWF Ελλάς, Greenpeace Ελλάς и Vouliwatch при поддержке девяти других природоохранных организаций. Она позволяет отслеживать:
Цель — выполнение международного экологического плана 30x30: к 2030 году охраняемые морские территории должны покрывать 30% греческой морской зоны.
Несмотря на торжественные заявления, большинство из восьми обязательств, озвученных премьер-министром в 2024 году на Международной конференции по океанам, до сих пор находятся на самом начальном этапе реализации.
Вот основные проблемы:
Спустя годы после громких заявлений и обещаний — фактическая защита уязвимых морских территорий так и не стала реальностью. А ведь морские заповедники — ключ к устойчивым экосистемам, процветанию рыбных запасов и защите климата. Пока что — это упущенная возможность, но ещё не поздно всё изменить.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.