Обещали охрану, а дали бурение: тревожная правда о морских парках

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Задумывались ли вы, насколько реально охраняются морские богатства Греции? Проект WeSeaYou — первое цифровое наблюдательное пространство для отслеживания состояния морских охраняемых территорий — позволяет каждому из нас узнать, насколько выполняются обещания правительства.

Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кабель

Что такое WeSeaYou

Это — открытая онлайн-платформа, разработанная WWF Ελλάς, Greenpeace Ελλάς и Vouliwatch при поддержке девяти других природоохранных организаций. Она позволяет отслеживать:

Выполнение правительственных обязательств по морским заповедникам.

Соблюдение Грецией европейских норм и законов, в том числе директивы 2014/89/ΕΕ о морском пространственном планировании.

Цель — выполнение международного экологического плана 30x30: к 2030 году охраняемые морские территории должны покрывать 30% греческой морской зоны.

Где мы сейчас

Несмотря на торжественные заявления, большинство из восьми обязательств, озвученных премьер-министром в 2024 году на Международной конференции по океанам, до сих пор находятся на самом начальном этапе реализации.

Вот основные проблемы:

Создание новых национальных морских парков в Ионическом и Эгейском морях едва стартовало. Особенно тревожит факт: вблизи одного из будущих парков уже выданы лицензии на добычу углеводородов.

Система охраны территорий, запланированная к запуску до 2025 года, пока ограничивается сбором заявок от подрядчиков.

Правовые обязательства остаются невыполненными: из 23 обязательных экологических исследований утверждены лишь 5.

Морское пространственное планирование отсутствует полностью. За это Греция получила судебное взыскание от ЕС в феврале 2025 года.

Всё ещё на бумаге

Спустя годы после громких заявлений и обещаний — фактическая защита уязвимых морских территорий так и не стала реальностью. А ведь морские заповедники — ключ к устойчивым экосистемам, процветанию рыбных запасов и защите климата. Пока что — это упущенная возможность, но ещё не поздно всё изменить.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

