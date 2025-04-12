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Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает

2:37
Наука

Кто бы мог подумать, что в самой гуще французских полей, в тихом уголке департамента Об, скрывалась настоящая космическая сокровищница? Но именно это произошло в коммуне Сен-Обен: всего за несколько месяцев было извлечено 123 метеорита, общим весом — более семи тонн.

Метеорит
Фото: https://commons.wikimedia.org by Calips, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Метеорит

Загадка, затаившаяся под землёй

О метеорите в Сен-Обене знали давно — первый фрагмент обнаружили ещё в 1968 году. Но масштабное исследование началось лишь в 2025 году. И результаты оказались ошеломляющими. На участке площадью почти квадратный километр на глубине всего метра были найдены железные фрагменты, пролежавшие в земле 55 тысяч лет.

Металлические гиганты

Большинство найденных метеоритов имеют металлическую природу. Это, в основном, железо с примесями никеля, кобальта и фосфора. Один из них — весом 477 килограммов — стал одним из самых тяжёлых, найденных во Франции. Для сравнения: знаменитая метеоритная глыба из Ла-Кай (625 кг) до сих пор выставлена в парижском Музее естественной истории.

Тем не менее, все эти "тяжеловесы" блекнут на фоне мирового рекордсмена — метеорита Хоба в Намибии, вес которого когда-то достигал 66 тонн.

Больше, чем просто находка

Открытие метеоритного поля в Сен-Обене — это не просто повод для восхищения. Это реальный шаг вперёд для науки. Анализ химического состава небесных тел помогает лучше понять строение космоса и может сыграть роль в разработке новых технологий и даже в переходе к альтернативным источникам энергии.

К примеру, высокое содержание никеля — элемент, важный для аккумуляторов и водородной энергетики — открывает новые направления для исследований.

Между наукой и природой

С таким кладом возникает важный вопрос: как сохранить уникальность места, не отказавшись от его изучения? Рациональный подход может превратить Сен-Обен в центр научного туризма. При грамотной организации сюда могут потянуться как туристы, так и исследователи со всего мира.

Что дальше

Находка поднимает более широкий вопрос: а сколько ещё подобных сокровищ скрывается под французской землёй? В Лотарингии уже ведутся поиски потенциальных мест. А технологии, разработанные для Сен-Обена, теперь могут использоваться и в других регионах.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος - поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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