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Губка без запаха за минуту? Этот метод вас шокирует

2:39
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, как часто на кухонной губке могут скапливаться бактерии и грибки? Она буквально превращается в питательную среду для множества микроорганизмов. Но что если я скажу, что есть способ продезинфицировать её без применения вредных химикатов и без лишних усилий?

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Губка как место для размножения бактерий

Кухонная губка — это незаменимый атрибут на каждой кухне. Мы используем её для мытья посуды, протирания поверхностей и даже для уборки пролитых жидкостей. Однако, как и любое другое кухонное средство, она требует постоянной гигиеничной чистки. Влага, остатки пищи и микроорганизмы, которые невозможно увидеть невооружённым глазом, быстро накапливаются на губке. И если не позаботиться о её чистоте, губка может стать источником неприятных запахов и бактерий.

Новый способ чистки губки: соль и микроволновка

Для того чтобы вернуть вашей губке чистоту и свежесть, не нужно тратить деньги на дорогие химикаты. Есть простой и эффективный способ, который поможет вам продезинфицировать губку в несколько шагов. Всё, что вам нужно, это соль и микроволновая печь.

Как это работает

Соль известна своими антисептическими и абсорбирующими свойствами, и она активно помогает в борьбе с микробами и плесенью. Нагревая её в микроволновке, вы создаёте неблагоприятную среду для бактерий и грибков.

Пошаговая инструкция

  • Наполните миску водой и добавьте щедрое количество соли.
  • Положите в миску грязную губку и оставьте её в растворе на несколько минут.
  • Затем поставьте миску с губкой в микроволновку на 1 минуту.
  • После этого аккуратно отожмите губку и дайте ей высохнуть в проветриваемом месте.

Результат: чистая, продезинфицированная губка без неприятных запахов. Такой метод гораздо эффективнее простого ополаскивания губки горячей водой.

Не забывайте о ежедневной уборке

Этот способ является отличным дополнением к регулярной чистке губки. Также помните, что губки нужно не только дезинфицировать, но и ежедневно ополаскивать. И, конечно, дайте им полностью высохнуть после использования.

Альтернативы для дезинфекции

Если вам хочется попробовать другие способы, можете замочить губку в разбавленном растворе отбеливателя или даже поставить её в духовку на несколько минут. Но метод с солью и микроволновкой безопаснее и проще.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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