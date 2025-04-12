Секрет здоровья мозга: препараты, которые спасают от деменции

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое студентами-медиками из Университета Голуэя, показало: препараты, действующие на рецепторы GLP-1, значительно снижают риск развития деменции — до 45%. Это открытие может изменить подход к лечению диабета и профилактике когнитивных нарушений.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вакцинация

В масштабном исследовании приняли участие более 160 тысяч человек. Результаты показали, что большинство препаратов для контроля уровня глюкозы не влияют на риск деменции. Однако агонисты рецепторов GLP-1, такие как семаглутид, лираглутид и дулаглутид, демонстрируют значительный защитный эффект на здоровье мозга.

Эти препараты имитируют действие гормона GLP-1, регулирующего уровень сахара в крови. Они усиливают выработку инсулина, замедляют опорожнение желудка и снижают аппетит, что сделало их популярными средствами не только при диабете, но и для контроля веса.

Доцент Катриона Реддин отметила, что работа студентов помогает лучше понять влияние антидиабетических средств на мозг, а профессор Мартин О'Доннелл подчеркнул значимость результатов для общественного здравоохранения. Участие в исследовании стало переломным моментом для двух студентов, которые увидели реальную силу науки в медицине и её влияние на будущее профессии.

Проект подчёркивает важность вовлечения студентов в научную деятельность и их роль в решении глобальных вызовов здравоохранения.

Уточнения

Го́луэй (ирл. Gaillimh, англ. Galway) — город в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт), административным центром которого является, а также порт на берегу залива Голуэй, в устье реки Корриб.

