Жизнь на Марсе? Учёные приблизились к разгадке

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Сейсмические данные с посадочного модуля НАСА InSight дали неожиданный результат — под поверхностью Марса может скрываться жидкая вода. Это открытие вновь подогревает интерес к возможности существования микробной жизни на Красной планете.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Исследователи Икуо Катаяма (Университет Хиросимы) и Юя Акамацу (Научно-исследовательский институт морской геодинамики) внимательно изучили сигналы, полученные от прибора SEIS — сейсмометра, установленного на модуле. Этот инструмент регистрирует сейсмические волны, возникающие при марсотрясениях и других явлениях, позволяя составить карту внутреннего устройства Марса.

Ключевыми оказались так называемые P-волны и S-волны: первые проходят через различные среды, указывая на их плотность, а вторые не могут распространяться через воду. По изменению в распространении этих волн учёные зафиксировали необычные границы на глубине 10 и 20 км. Ранее это объясняли изменениями в составе породы или её пористости, но новая интерпретация оказалась более убедительной.

Катаяма и Акамацу выдвинули гипотезу: за этими границами скрываются не просто породы, а слои с трещинами, заполненными водой. Чтобы подтвердить теорию, они провели лабораторные измерения с образцами диабаза — в сухом, влажном и замороженном виде. Результаты показали, что поведение волн в марсианской коре совпадает с поведением в водонасыщенной породе.

Таким образом, исследование становится одним из самых весомых подтверждений наличия жидкой воды на современном Марсе, а не только в его древнем прошлом. Как отметил Катаяма, "наша модель указывает на существование воды сейчас".

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.



InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, ранее назывался Geophysical Monitoring Station — GEMS) — миссия НАСА в рамках программы «Дискавери» по доставке на Марс исследовательского посадочного аппарата с сейсмометром SEIS.

