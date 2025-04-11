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Гробница молчала 2000 лет — теперь мы знаем, что в ней скрывалось

1:38
Наука

Гробница татуированной женщины, захороненной рядом с шестью лошадьми и золотыми украшениями, стала сенсацией ещё в 1993 году. Но только теперь исследователи окончательно раскрыли, почему исчез загадочный народ, к которому она принадлежала. Принцесса Укока снова в центре внимания — и не только из-за своей красоты.

останки людей
Фото: journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
останки людей

Разгадка тысячелетней катастрофы

Учёные из Института археологии и этнографии СО РАН пришли к выводу: цивилизацию принцессы Укока уничтожило мощнейшее землетрясение. Оно произошло почти 2000 лет назад и унесло множество жизней. Племя, к которому принадлежала принцесса, было малочисленным и не смогло оправиться после удара стихии. Остатки народа растворились среди соседних племён, а культура — исчезла.

Позже гипотезу о катастрофе подтвердили геофизики и географы, установив следы сейсмического удара в районе плато Укок.

Кто была принцесса

Археологи считают, что принцесса принадлежала к пазырыкской культуре — народу, владевшему техникой черепных операций, изготавливавшему тончайшие украшения и владеющему искусством татуировки. На её теле — сложные тату с магическими символами, на голове — высокий головной убор, украшенный золотом.

Антропологи воссоздали её облик: женщина около 40 лет с властным взглядом и тонкими чертами. На черепе обнаружены следы трепанации — не исключено, что именно неудачная операция и стала причиной смерти.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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