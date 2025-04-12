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Загадочное захоронение: в древнем городе майя нашли следы чужой цивилизации

2:34
Наука

В сердце джунглей Гватемалы археологи сделали открытие, которое может переписать историю взаимоотношений двух великих цивилизаций — майя и теотиуаканцев.

Цивилизация Майа
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цивилизация Майа

В городе Тикаль, некогда одном из крупнейших центров майя, был обнаружен древний алтарь с захоронениями, датируемый V веком н. э. Находка оказалась куда более значимой, чем ожидалось.

Следы Теотиуакана в Тикале

Алтарь был найден внутри постройки, выполненной в архитектурном стиле Теотиуакана — древнего мегаполиса, находившегося почти за 1000 км от Тикаля.

Его декоративные панели, выполненные в красных, жёлтых, оранжевых и чёрных оттенках, изображают фигуры с характерными головными уборами и носовыми перекладинами, напоминающими "Бога бури" — культовую фигуру из Центральной Мексики.

"Становится всё более очевидным, что это был необычайный период турбулентности в Тикале, алтарь подтверждает то, что богатые лидеры из Теотиуакана приехали в Тикаль и создали копии ритуальных сооружений, которые существовали в их родном городе. Это показывает, что Теотиуакан оставил там тяжёлый отпечаток", — говорит специалист по майя, Стивен Хьюстон.

Захоронения и символика

Внутри алтаря археологи обнаружили останки ребёнка, похороненного в сидячем положении, и взрослого, рядом с которым лежал наконечник дротика из зелёного обсидиана.

Такие погребальные практики характерны для Теотиуакана, что ещё больше укрепляет связь между двумя культурами.

Конфликт и мемориал

Хотя Тикаль процветал почти полторы тысячи лет, отношения с Теотиуаканом осложнились уже в IV веке н. э.

Каменная резьба, найденная в 1960-х годах, свидетельствует о военном конфликте в 378 году. Вероятно, именно тогда теотиуаканцы захватили Тикаль.

Алтарь и окружающая его постройка были намеренно захоронены между 550 и 645 годами н. э., в период упадка Теотиуакана.

"Майя регулярно закапывали здания и строили поверх них новые. Но здесь они просто засыпали алтарь и оставили это место. Похоже на мемориал или даже радиоактивную зону", — рассказывает археолог, Эндрю Шерера.

Это может говорить о том, что у майя были противоречивые чувства к наследию Теотиуакана.

Уточнения

Теотиуака́н (аст. Teōtīhuacān — место, где родились боги, или город богов; юк. Puh — заросли камыша, много народа) — древний полиэтнический город-государство, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от центра города Мехико в муниципалитете Теотиуакан-де-Ариста.

Ма́йя  — доколумбовая цивилизация в Месоамерике,  современный народ со своей письменностью и языком Майя-киче. 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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