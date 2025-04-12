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До вечной молодости — семь лет: человечество на пороге бессмертия

2:29
Наука

А если бы вы узнали, что до "вечной молодости” осталось всего несколько лет — поверили бы? По мнению ученых, уже к 2030 году технологии смогут не просто замедлять старение, но и обратить его вспять. Главное — дожить.

будущее
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
будущее

Почему именно 2030?

"Если вы сможете прожить до 2030 года, вы, возможно, не умрёте вообще", — утверждает футурист Питер Диамандис.

Всё дело в резком скачке технологий: искусственный интеллект, миллионы датчиков, геномное секвенирование и даже одноклеточная биология — всё это вместе начнёт работать на сохранение и восстановление нашего организма.

Как ИИ помогает нам не стареть

Искусственный интеллект уже сегодня кардинально меняет медицину. Он помогает анализировать колоссальные объёмы данных, генерировать гипотезы, предсказывать болезни и находить слабые места в биологии старения.

ИИ в паре с технологией секвенирования одиночных клеток позволяет отслеживать изменения в клетках в реальном времени. Это открывает путь к терапии, где стареющие клетки можно буквально "перепрограммировать" на молодость.

Побег от старения

Диамандис говорит о явлении под названием "скорость побега из долголетия”. Это точка, в которой наука будет увеличивать продолжительность жизни быстрее, чем она уходит.

По его подсчётам, уже сейчас каждый год приносит прибавку в 4 месяца жизни — а значит, момент, когда наука "догонит" смерть, уже близко.

Терапия против возраста

Одна из самых амбициозных целей — клеточная терапия, которая возвращает стареющим клеткам признаки юности.

Учёные активно разрабатывают методы, которые позволят не просто продлевать жизнь, но и качественно омолаживать тело.

А вдруг всё это просто хайп?

Конечно, не все так оптимистичны. У футуристов часто есть свои бизнес-интересы, и их предсказания могут быть преувеличены.

"ИИ станет умнее всех людей в ближайшие год или два", — нашумевшая цитата Илона Маска.

Подобные заявления вызывают не только восторг, но и споры.

Но одно ясно точно: мы уже живём в эпоху, где граница между наукой и фантастикой стремительно стирается. И от нас зависит, как мы этой возможностью распорядимся.

Уточнения

Кле́точная трансплантоло́гия также известная как клеточная терапия (англ. Cell therapy), — комплекс терапевтических подходов, основанных на трансплантации клеток в больной организм с целью его лечения. Одно из широко известных и бурно развивающихся направлений клеточной трансплантологии — терапия стволовыми клетками.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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