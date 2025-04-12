Между льдом и огнем: найден ключ к самому таинственному периоду истории планеты

Что, если целый фрагмент истории нашей планеты, длиной почти 60 миллионов лет, оказался буквально “потерянным во времени”? Новый прорыв в науке делает это время доступным и понятным впервые.
Китайским исследователям удалось воссоздать подробную хронологию событий, охватывающую ключевой отрезок Земной истории — от 636 до 579 миллионов лет назад.
Этот период совпадает с ранним Едиакарским временем, когда планета переживала масштабные климатические потрясения и важнейшие геохимические сдвиги.
Именно тогда формировались предпосылки для появления первых сложных организмов, и, как выяснилось, всё это шло рука об руку с катастрофическими изменениями окружающей среды.
Ученые использовали два высокоточных метода:
Комбинация этих подходов позволила синхронизировать геологические слои с астрономическими циклами. Благодаря этому удалось не просто уточнить даты, а буквально “расписать по дням” ключевые события древней Земли.
Эти данные не только заполняют ранее неизвестный хронологический промежуток, но и раскрывают, как именно развивались климатические катастрофы.
Анализ изотопов углерода показал три резких сдвига в глобальной системе:
Эти события указывают на мощнейшие геохимические перестройки, напрямую повлиявшие на углеродный цикл Земли и, вероятно, биосферу.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку в настоящее время тело во Вселенной, населённое живыми организмами.
Астрохроноло́гия — метод определения возраста нормальных морских отложений и других осадочных горных пород путём сопоставления с астрономически настроенными временными шка́лами, такими как Циклы Миланковича.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.