Между льдом и огнем: найден ключ к самому таинственному периоду истории планеты

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если целый фрагмент истории нашей планеты, длиной почти 60 миллионов лет, оказался буквально “потерянным во времени”? Новый прорыв в науке делает это время доступным и понятным впервые.

Фото: ESO by M. Kornmesser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ древняя Земля

Тайна едикарского прошлого

Китайским исследователям удалось воссоздать подробную хронологию событий, охватывающую ключевой отрезок Земной истории — от 636 до 579 миллионов лет назад.

Этот период совпадает с ранним Едиакарским временем, когда планета переживала масштабные климатические потрясения и важнейшие геохимические сдвиги.

Именно тогда формировались предпосылки для появления первых сложных организмов, и, как выяснилось, всё это шло рука об руку с катастрофическими изменениями окружающей среды.

Как они это сделали?

Ученые использовали два высокоточных метода:

Астрохронология, опирающаяся на циклы Миланковича — закономерности в изменении климата, связанные с движением Земли.

Магнитная восприимчивость — метод анализа отложений, позволяющий определять содержание магнитных минералов и отслеживать климатические изменения.

Комбинация этих подходов позволила синхронизировать геологические слои с астрономическими циклами. Благодаря этому удалось не просто уточнить даты, а буквально “расписать по дням” ключевые события древней Земли.

Главные вехи

Границы Мариновского оледенения теперь зафиксированы с точностью до сотых: от 636,05 до 634,90 млн лет назад.

Начало Гаскерово оледенения определено на отметке 579,63 млн лет назад.

Эти данные не только заполняют ранее неизвестный хронологический промежуток, но и раскрывают, как именно развивались климатические катастрофы.

Что изменилось?

Анализ изотопов углерода показал три резких сдвига в глобальной системе:

EN1

WANCE

EN2

Эти события указывают на мощнейшие геохимические перестройки, напрямую повлиявшие на углеродный цикл Земли и, вероятно, биосферу.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку в настоящее время тело во Вселенной, населённое живыми организмами.



Астрохроноло́гия — метод определения возраста нормальных морских отложений и других осадочных горных пород путём сопоставления с астрономически настроенными временными шка́лами, такими как Циклы Миланковича.

