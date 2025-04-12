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Между льдом и огнем: найден ключ к самому таинственному периоду истории планеты

2:20
Наука

Что, если целый фрагмент истории нашей планеты, длиной почти 60 миллионов лет, оказался буквально “потерянным во времени”? Новый прорыв в науке делает это время доступным и понятным впервые.

древняя Земля
Фото: ESO by M. Kornmesser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
древняя Земля

Тайна едикарского прошлого

Китайским исследователям удалось воссоздать подробную хронологию событий, охватывающую ключевой отрезок Земной истории — от 636 до 579 миллионов лет назад.

Этот период совпадает с ранним Едиакарским временем, когда планета переживала масштабные климатические потрясения и важнейшие геохимические сдвиги.

Именно тогда формировались предпосылки для появления первых сложных организмов, и, как выяснилось, всё это шло рука об руку с катастрофическими изменениями окружающей среды.

Как они это сделали?

Ученые использовали два высокоточных метода:

  • Астрохронология, опирающаяся на циклы Миланковича — закономерности в изменении климата, связанные с движением Земли.
  • Магнитная восприимчивость — метод анализа отложений, позволяющий определять содержание магнитных минералов и отслеживать климатические изменения.

Комбинация этих подходов позволила синхронизировать геологические слои с астрономическими циклами. Благодаря этому удалось не просто уточнить даты, а буквально “расписать по дням” ключевые события древней Земли.

Главные вехи

  • Границы Мариновского оледенения теперь зафиксированы с точностью до сотых: от 636,05 до 634,90 млн лет назад.
  • Начало Гаскерово оледенения определено на отметке 579,63 млн лет назад.

Эти данные не только заполняют ранее неизвестный хронологический промежуток, но и раскрывают, как именно развивались климатические катастрофы.

Что изменилось?

Анализ изотопов углерода показал три резких сдвига в глобальной системе:

  • EN1
  • WANCE
  • EN2

Эти события указывают на мощнейшие геохимические перестройки, напрямую повлиявшие на углеродный цикл Земли и, вероятно, биосферу.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку в настоящее время тело во Вселенной, населённое живыми организмами.

Астрохроноло́гия — метод определения возраста нормальных морских отложений и других осадочных горных пород путём сопоставления с астрономически настроенными временными шка́лами, такими как Циклы Миланковича.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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