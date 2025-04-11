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Ваш Android может быть небезопасен, даже если обновлён — вот что вы забываете

1:49
Наука

Когда вы получаете новое обновление Android, что делаете в первую очередь? Вероятно, заходите в настройки и жмёте "Обновление ПО", чтобы проверить, всё ли актуально. И это правильно. Но только наполовину.

Android
Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Android

Многие даже не подозревают, что есть ещё один важный вид апдейтов — системные обновления Google Play. Они отвечают за безопасность, скрытые функции и стабильность устройства, но часто проходят мимо внимания даже продвинутых пользователей.

Проверяете ли вы их регулярно?

Недавно мы на Android Authority провели опрос среди наших читателей и получили больше 7000 голосов. Цифры удивляют:

  • 49,3% респондентов действительно следят за ежемесячными апдейтами Google Play.
  • Остальные 41,7% либо забывают о них, либо вообще не знают, что это такое.

С учётом того, что большинство участников опроса — увлечённые пользователи Android, это тревожный сигнал.

Почему так происходит?

Проблема в том, что эти обновления не интегрированы в стандартную процедуру обновления Android. Они находятся в отдельном разделе меню, и Google не делает акцент на их важности.

Даже автоматическая установка срабатывает не всегда — в некоторых случаях пользователю приходится вручную активировать процесс.

Что можно улучшить

Google стоит пересмотреть подход к обновлениям системы Play. Вот что может помочь:

  • автоматическая установка без участия пользователя;
  • видимые подсказки или напоминания в системе;
  • объединение с основными обновлениями ПО.

Ведь речь идёт не просто об удобстве, а о безопасности и стабильности всей экосистемы Android.

Уточнения

Android (от греч. ἀνήρ - человек, мужчина + суффикс -oid — человекоподобный робот ; "Андро́ид") — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств (в 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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