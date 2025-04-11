Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное Наньянским технологическим университетом в Сингапуре (NTU) и Технологическим университетом Делфта (TU Delft) в Нидерландах, указывает на то, что уровень моря, вероятно, поднимется между 0,5 и 1,9 метра к 2100 году.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большая волна

Верхняя граница данного прогноза составляет 90 см, что выше предыдущей оценки ООН, которая колебалась от 0,6 до 1 метра.

Прогнозы уровня моря были созданы на основе разных методов моделирования климатических процессов, включая хорошо понятные явления, такие как таяние ледников. Однако различные модели дают разные результаты, что затрудняет точный прогноз максимальных значений уровня моря.

При сценарии высоких выбросов модель, использованная в исследовании NTU, предсказывает, что уровень мирового океана "весьма вероятно" увеличится между 0,5 и 1,9 метра к 2100 году. Профессор Бенджамин Хортон, директор Earth Observatory в Сингапуре, отметил, что это исследование представляет собой значительный шаг вперед в науке о уровне моря и подчеркивает последствия, которые повышение уровня может иметь для прибрежных сообществ, инфраструктуры и экосистем.

По данным организации Climate Central, прибрежные города, такие как Рио-де-Жанейро, находятся среди наиболее уязвимых и могут быть частично затоплены в результате повышения уровня океана. Другие города Южной Америки также сталкиваются с аналогичным риском. Среди регионов, подверженных высокому риску из-за повышения уровня моря, отмечены прибрежные зоны Уругвая и Аргентины, пишет metropoles.

Уточнения

Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.



