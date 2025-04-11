Никто не ожидал: четыре новых мира у ближайшей звезды — почему их невозможно колонизировать

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Обнаружены четыре новые планеты. Они вращаются вокруг звезды Барнард, которая является ближайшей звездой к Земле на расстоянии всего шести световых лет и второй после системы Альфа Центавра.

Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба

Ранее астрономы считали, что в этой системе планет нет, но теперь эта точка зрения изменилась.

Обнаруженные планеты имеют небольшие размеры, примерно в 3-5 раз больше Земли. Они находятся очень близко к своей звезде, поэтому один год на этих планетах длится всего от двух до семи земных дней. К сожалению, условия на этих мирах совершенно непригодны для жизни — температура на поверхности значительно выше, чем на Венере.

Для того чтобы обнаружить эти планеты, астрономам пришлось преодолеть серьезные трудности. Звезда Барнард "дрожит", создавая шум, который затрудняет выявление слабых сигналов от малых планет. Современные телескопы, такие как Близнецы на Гавайях и VLT в Чили, смогли зафиксировать малейшие колебания света звезды. С помощью специальных методов моделирования удалось отделить сигналы планет от фона шума.

Скорость, с которой эти планеты заставляют звезду "дрожать", составляет всего 0,2 до 0,5 метра в секунду, что является медленнее человеческого шага и в десятки раз ниже фоновго шума самой звезды. Это делает открытие особенно значимым, открывая новые возможности для поиска мелких и потенциально обитаемых планет в будущем.

Открытие малых планет вокруг звезды Барнард стало не только важным научным достижением, но и открыло новые перспективы для будущих исследований и поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы. В конечном счете, именно маленькие скалистые миры, подобные Земле, считаются наиболее вероятными кандидатами на наличие жизни.

Планеты получили названия b, c, d и e. Хотя эти миры не могут стать новыми домами для людей из-за высокой температуры, их открытие доказывает, что во Вселенной существует больше подобных планет, чем мы предполагали ранее, пишет kaldata.

Уточнения

Телеско́п — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).



