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Астероид-призрак? Как объект ускользает от земных телескопов

2:54
Наука

Последние расчеты NASA указывают на вероятность того, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей, на уровне 2,3%.

Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Эта информация была подтверждена Европейским Космическим Агентством (ESA), согласно их оценке, которая составляет 2,27%. Это представляет собой значительное увеличение вероятности по сравнению с предыдущими данными по этому астероиду. За неделю наблюдений шансы увеличились до 1 к 83 на пересечение с планетой Земля, что ранее было 1 к 43.

Хотя все параметры остаются в пределах низкой вероятности, для офисов планетарной обороны NASA и ESA это достаточно высокие числа, что привело к усилению мониторинга. Даже Космический Телескоп Джеймс Уэбб за 10 миллиардов долларов будет следить за этим небольшим астероидом.

2024 YR4 имеет размеры от 40 до 90 метров, что может вызвать значительное разрушение, если элемент войдет в атмосферу. Ожидается, что возможное столкновение произойдет 22 января 2032 года в диапазоне, охватывающем восточную часть Тихого океана, север Южной Америки, Атлантический океан, Африку, Аравийское море и Южную Азию.

Стоит отметить, что эти оценки воздействия основываются на делении диаметра Земли на ширину неопределенной зоны астероида, создаваемой моделированием. Проблема в том, что 2024 YR4 постепенно удаляется от Земли по эллиптической траектории, что затрудняет его обнаружение обычными средствами. В ближайшие недели его будет сложно зафиксировать даже с помощью профессиональных телескопов размером четыре метра.

Для наблюдения за астероидом потребуется использование телескопа Джеймса Уэбба или Очень большого телескопа в Европейской Южной обсерватории, до тех пор, пока объект не станет видим снова в июне 2028 года. Отслеживание траектории астероида — это динамичный процесс, который может периодически увеличивать и уменьшать вероятность воздействия, подтверждая основную гипотезу о том, что астероид пройдёт мимо Земли.

Хорошая новость в том, что человечество имеет опыт в отклонении астероидов. В 2022 году миссия DART NASA продемонстрировала возможность изменения траектории космического объекта с помощью кинетического удара. Это историческое достижение доказало, что у нас есть технологии и знания, чтобы хотя бы попытаться защитить нашу планету, пишет terra.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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