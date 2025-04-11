Гигантский астероид на пути к Земле — есть ли защита

Падение астероида когда-то уже переписало историю Земли, положив конец эпохе динозавров. Сегодня ученые снова беспокоятся: в Солнечной системе зафиксированы десятки тысяч астероидов, и не все они находятся под контролем. Самым опасным считается Бенну — 74 миллиона тонн, потенциальная дата сближения с Землёй — 24 сентября 2182 года.
НАСА следит за крупными небесными телами, но астероиды способны исчезать с радаров, меняя траекторию или маскируясь в лучах Солнца. Один из них — обнаруженный в 2007 году гигант весом 54 млн тонн — пропал с экранов после однодневного наблюдения.
Так, в 2013 году Челябинский метеорит (шириной всего 20 метров) вошёл в атмосферу незамеченным. Он подлетел со стороны восходящего Солнца, прячась в его свете, и взорвался с силой, в 30 раз превышающей Хиросиму.
Астероиды диаметром более 50 метров могут пробить атмосферу. Уничтожить город способен объект от 140 метров. Таких "убийц городов" найдено лишь 40%. Остальные — всё ещё в тени.
Недавние сообщения о якобы 72-процентной вероятности удара в 2038 году оказались фейком. Речь шла о тренировочном сценарии НАСА: гипотетическом астероиде, который должен был уничтожить крупные города. Это была учебная симуляция с участием экспертов из 25 стран, чтобы понять, какие меры способны остановить угрозу.
Сценарий обсуждал возможные шаги:
ждать и наблюдать;
отправить исследовательскую станцию;
изменить курс астероида с помощью удара.
Большинство экспертов выбрало второй и третий путь. Это отражает растущую уверенность в том, что человечество может защититься.
Технологии есть. Пример — миссия DART, в ходе которой зонд НАСА успешно сдвинул с орбиты астероид Диморф, ударившись о него с огромной скоростью. Это доказало: кинетическое воздействие работает.
Однако нет полноценной оборонной системы, готовой встретить угрозу в любой момент. Космический флот, способный защитить Землю, — всё ещё фантастика.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.