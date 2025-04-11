Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский лайнер МС-21 обретает титановые компоненты: их начали производить в России
Константин Мирошник раскрыл правду об уходе Дроздова из программы В мире животных
Зимние приключения в Пермском крае: кто и когда чаще всего выбирает горнолыжные курорты
Один продукт, который может изменить всё при диабете 2 типа
ТОП-4 самых маленьких машин СССР: в подъезд — на авто!
Молчит, не смотрит, не идёт: что не так с кошкой и как не упустить момент
Огурец не дурак: знает, кто из листьев халтурит, а кто работает на результат
Элитная недвижимость в Москве бьёт новые рекорды: цены растут, лоты множатся
Генная находка избавит нас от надоевшей чистки и варки картофеля

Гигантский астероид на пути к Земле — есть ли защита

2:33
Наука

Падение астероида когда-то уже переписало историю Земли, положив конец эпохе динозавров. Сегодня ученые снова беспокоятся: в Солнечной системе зафиксированы десятки тысяч астероидов, и не все они находятся под контролем. Самым опасным считается Бенну — 74 миллиона тонн, потенциальная дата сближения с Землёй — 24 сентября 2182 года.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Потенциальные убийцы с непредсказуемым курсом

НАСА следит за крупными небесными телами, но астероиды способны исчезать с радаров, меняя траекторию или маскируясь в лучах Солнца. Один из них — обнаруженный в 2007 году гигант весом 54 млн тонн — пропал с экранов после однодневного наблюдения.

Так, в 2013 году Челябинский метеорит (шириной всего 20 метров) вошёл в атмосферу незамеченным. Он подлетел со стороны восходящего Солнца, прячась в его свете, и взорвался с силой, в 30 раз превышающей Хиросиму.

Астероиды диаметром более 50 метров могут пробить атмосферу. Уничтожить город способен объект от 140 метров. Таких "убийц городов" найдено лишь 40%. Остальные — всё ещё в тени.

Сенсации и симуляции

Недавние сообщения о якобы 72-процентной вероятности удара в 2038 году оказались фейком. Речь шла о тренировочном сценарии НАСА: гипотетическом астероиде, который должен был уничтожить крупные города. Это была учебная симуляция с участием экспертов из 25 стран, чтобы понять, какие меры способны остановить угрозу.

Сценарий обсуждал возможные шаги:

  • ждать и наблюдать;

  • отправить исследовательскую станцию;

  • изменить курс астероида с помощью удара.

Большинство экспертов выбрало второй и третий путь. Это отражает растущую уверенность в том, что человечество может защититься.

Есть ли у нас защита

Технологии есть. Пример — миссия DART, в ходе которой зонд НАСА успешно сдвинул с орбиты астероид Диморф, ударившись о него с огромной скоростью. Это доказало: кинетическое воздействие работает.

Однако нет полноценной оборонной системы, готовой встретить угрозу в любой момент. Космический флот, способный защитить Землю, — всё ещё фантастика.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пёс и его нос: пять запахов, от которых собаки теряют голову
Домашние животные
Пёс и его нос: пять запахов, от которых собаки теряют голову Аудио 
Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом
Садоводство, цветоводство
Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Капитуляция Украины будет проведена по сценарию денацификации Германии в 1945 году Любовь Степушова Галлюцинации Киева и Запада на северокорейское почве. Как оправдать своё поражение Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Последние материалы
Константин Мирошник раскрыл правду об уходе Дроздова из программы В мире животных
Зимние приключения в Пермском крае: кто и когда чаще всего выбирает горнолыжные курорты
Один продукт, который может изменить всё при диабете 2 типа
ТОП-4 самых маленьких машин СССР: в подъезд — на авто!
Молчит, не смотрит, не идёт: что не так с кошкой и как не упустить момент
Огурец не дурак: знает, кто из листьев халтурит, а кто работает на результат
Элитная недвижимость в Москве бьёт новые рекорды: цены растут, лоты множатся
Генная находка избавит нас от надоевшей чистки и варки картофеля
Забудьте мифы: шашлык и холодный напиток — отличная пара
Капитуляция Украины будет проведена по сценарию денацификации Германии в 1945 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.