Гигантский астероид на пути к Земле — есть ли защита

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Падение астероида когда-то уже переписало историю Земли, положив конец эпохе динозавров. Сегодня ученые снова беспокоятся: в Солнечной системе зафиксированы десятки тысяч астероидов, и не все они находятся под контролем. Самым опасным считается Бенну — 74 миллиона тонн, потенциальная дата сближения с Землёй — 24 сентября 2182 года.

Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Потенциальные убийцы с непредсказуемым курсом

НАСА следит за крупными небесными телами, но астероиды способны исчезать с радаров, меняя траекторию или маскируясь в лучах Солнца. Один из них — обнаруженный в 2007 году гигант весом 54 млн тонн — пропал с экранов после однодневного наблюдения.

Так, в 2013 году Челябинский метеорит (шириной всего 20 метров) вошёл в атмосферу незамеченным. Он подлетел со стороны восходящего Солнца, прячась в его свете, и взорвался с силой, в 30 раз превышающей Хиросиму.

Астероиды диаметром более 50 метров могут пробить атмосферу. Уничтожить город способен объект от 140 метров. Таких "убийц городов" найдено лишь 40%. Остальные — всё ещё в тени.

Сенсации и симуляции

Недавние сообщения о якобы 72-процентной вероятности удара в 2038 году оказались фейком. Речь шла о тренировочном сценарии НАСА: гипотетическом астероиде, который должен был уничтожить крупные города. Это была учебная симуляция с участием экспертов из 25 стран, чтобы понять, какие меры способны остановить угрозу.

Сценарий обсуждал возможные шаги:

ждать и наблюдать;

отправить исследовательскую станцию;

изменить курс астероида с помощью удара.

Большинство экспертов выбрало второй и третий путь. Это отражает растущую уверенность в том, что человечество может защититься.

Есть ли у нас защита

Технологии есть. Пример — миссия DART, в ходе которой зонд НАСА успешно сдвинул с орбиты астероид Диморф, ударившись о него с огромной скоростью. Это доказало: кинетическое воздействие работает.

Однако нет полноценной оборонной системы, готовой встретить угрозу в любой момент. Космический флот, способный защитить Землю, — всё ещё фантастика.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

