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Ледяная плотина рушится — Земле грозит водяной апокалипсис

2:22
Наука

В глубинах Западной Антарктиды находится ледяной гигант — ледник Туэйтса, прозванный "ледником Судного дня". Его размеры сравнимы с Великобританией, и он уже теряет устойчивость. Исследования показывают: даже без дальнейшего потепления климата ледник обречён на разрушение, а последствия могут оказаться глобальными.

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

Лёд уходит — Земля меняется

Толщина Туэйтса местами достигает двух километров, но трещины и пещеры уже разрывают его основание. Роботы, впервые исследовавшие подлёдное пространство, показали: теплая солёная вода активно подтачивает ледяную массу изнутри. С 1990-х годов ледник отступил на 14 км, а морская вода продвинулась внутрь на 6 миль.

Сейчас ледник сбрасывает миллиарды тонн льда в океан ежегодно, и процессы только ускоряются.

"Он держится буквально на кончиках пальцев", — предупреждают учёные.

Что будет, если он рухнет

Если Туэйтс полностью растает, уровень Мирового океана поднимется на 70 см. Но самое страшное в другом: этот ледник действует как естественная плотина, удерживая массы льда всего Запада Антарктиды. Потеря этой "пробки" приведёт к росту уровня воды на 3,3 метра.

Последствия:

  • затопление прибрежных районов в Нью-Йорке, Лондоне, Майами, Новом Орлеане;

  • исчезновение островных государств (Мальдивы, Сейшелы);

  • частичное затопление Европы и Азии;

  • потеря части Кента в Великобритании уже к 2040 году.

Острова уже бегут

Пока одни спорят о климатических моделях, жители архипелага Кирибати пакуют чемоданы. Их государство закупает землю на Фиджи, чтобы переселить 100 тысяч человек. Морская вода уже проникла в подземные источники, колодцы засолены, а паводки стали постоянной угрозой.

Всё ли дело в человеке

Анализ морских отложений показывает: за последние 21 тысячу лет ледник Туэйтса таял и восстанавливался минимум восемь раз. Это может быть частью естественного цикла. Но то, что сейчас всё происходит быстрее, — тревожный сигнал.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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