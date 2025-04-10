Ледяная плотина рушится — Земле грозит водяной апокалипсис

В глубинах Западной Антарктиды находится ледяной гигант — ледник Туэйтса, прозванный "ледником Судного дня". Его размеры сравнимы с Великобританией, и он уже теряет устойчивость. Исследования показывают: даже без дальнейшего потепления климата ледник обречён на разрушение, а последствия могут оказаться глобальными.
Толщина Туэйтса местами достигает двух километров, но трещины и пещеры уже разрывают его основание. Роботы, впервые исследовавшие подлёдное пространство, показали: теплая солёная вода активно подтачивает ледяную массу изнутри. С 1990-х годов ледник отступил на 14 км, а морская вода продвинулась внутрь на 6 миль.
Сейчас ледник сбрасывает миллиарды тонн льда в океан ежегодно, и процессы только ускоряются.
"Он держится буквально на кончиках пальцев", — предупреждают учёные.
Если Туэйтс полностью растает, уровень Мирового океана поднимется на 70 см. Но самое страшное в другом: этот ледник действует как естественная плотина, удерживая массы льда всего Запада Антарктиды. Потеря этой "пробки" приведёт к росту уровня воды на 3,3 метра.
Последствия:
затопление прибрежных районов в Нью-Йорке, Лондоне, Майами, Новом Орлеане;
исчезновение островных государств (Мальдивы, Сейшелы);
частичное затопление Европы и Азии;
потеря части Кента в Великобритании уже к 2040 году.
Пока одни спорят о климатических моделях, жители архипелага Кирибати пакуют чемоданы. Их государство закупает землю на Фиджи, чтобы переселить 100 тысяч человек. Морская вода уже проникла в подземные источники, колодцы засолены, а паводки стали постоянной угрозой.
Анализ морских отложений показывает: за последние 21 тысячу лет ледник Туэйтса таял и восстанавливался минимум восемь раз. Это может быть частью естественного цикла. Но то, что сейчас всё происходит быстрее, — тревожный сигнал.
Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.