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Постукивание пальцами улучшает понимание речи на шумной вечеринке! Тайна ритмического прайминга

2:02
Наука

Французские ученые обнаружили удивительную суперспособность, которая активируется, если постукивать пальцем в определенном ритме.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Это помогает лучше слышать и понимать собеседника в шумной обстановке, например, на вечеринке или в кафе. Звучит странно, но у этого есть объяснение!

Исследователи из Университета Экс-Марсель предполагают, что подготовка мозга к естественному ритму с помощью постукивания может помочь "настроиться" на речь. Они изучали так называемый "эффект ритмического прайминга" и его влияние на понимание языка, а также на терапию для детей с нарушениями речевого развития. Однако применение этого эффекта в более широком контексте пока что малоизучено.

Ученые выяснили, что двигательная система обрабатывает временную информацию, и ритмичные движения могут улучшать слуховое восприятие. В трех экспериментах они показали, что двигательное возбуждение действительно повышает эффективность обработки речи в шумных условиях.

В первом эксперименте 35 участников постукивали пальцами в такт разным ритмам перед прослушиванием предложения на фоне шума. Они заметили, что после постукивания в среднем темпе (примерно два удара в секунду) участники лучше понимали речь по сравнению с другими темпами.

Во втором эксперименте исследовали, имеет ли значение само постукивание или слышимость ритма. Оказалось, что активное постукивание, а не простое прослушивание ритма, действительно улучшает понимание речи.

В третьем эксперименте участники произносили одно слово перед прослушиванием шумного предложения. Это также улучшало восприятие речи, что подчеркивает важность физического движения.

Таким образом, результаты показывают, что двигательная система играет важную роль в обработке естественной речи, передает newatlas.

Уточнения

Прайминг (эффект предшествования, фиксированная установка) (англ. priming) — в психологии представляет механизм имплицитной памяти, обеспечивающий неосознаваемое и непроизвольное влияние некоторого стимула на обработку последующих стимулов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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