Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГЭРБ и бессонница: опасная связь, которую нельзя игнорировать
Секретный остров Додеканеса: самый недорогой рай Эгейского моря ждёт своего туриста
Забудьте про вялые листья: секрет хранения салата, который работает
Вторичное жильё в России дорожает: что происходит в 2025 году
Пока вас нет, дома начинается драма: что творит собака и как это остановить
Самое тёмное место Европы оказалось ярчайшим примером нашего безразличия
Зелёные завистники: растения, которые тайно портят клубничный урожай
Золотое молоко: древний секрет крепкого сна и легкого похудения
ТОП-5 рыбных блюд от бабушек СССР

Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн

2:28
Наука

Марс был совсем другим — с солёными морями, берегами и прибрежными отложениями. Теперь мы знаем об этом наверняка. И речь не о миллиардах лет назад, а о вполне обозримых по геологическим меркам эпохах, когда на Земле уже ходили кроманьонцы и неандертальцы.

Марс
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Марсоход нашёл берег

Марсоход "Чжужун" китайской миссии "Тяньвэнь-1" передал данные, которые помогли ученым из Китая и России сделать громкое заявление: он катался по дну древнего океана.

Оказалось, что:

  • Марсианская долина Утопия была океанским дном,

  • по скальным отложениям и форме берегов видны следы воды,

  • осадочные породы и желоба указывают на прибрежную зону.

Согласно расчётам, океан появился около 3,68 млрд лет назад и существовал примерно 260 млн лет. Перед исчезновением вода в нём замерзала на десятки тысяч лет.

Вода осталась

Анализ марсианской корки на дюнах показывает следы выпарившейся солёной воды, возраст которой — от 0,4 до 1,4 млн лет. А это значит, вода на Марсе была даже тогда, когда на Земле уже жил Homo sapiens.

Но главное — вся вода, возможно, не исчезла, а ушла вглубь планеты. Последние исследования с использованием сейсморазведки показали: на глубине от 12 до 20 км находится жидкий подземный океан.

Зачем это нужно человечеству

Учёные уверены: восстановление марсианского океана — ключ к терраформированию планеты. Если вернуть воду на поверхность и усилить парниковый эффект с помощью определённых газов, можно создать более мягкий климат и даже атмосферу, пригодную для будущих колонистов.

"Гравитация Марса выше, чем у Луны, а значит, колонисты не будут страдать от атрофии костей и мышц", — отмечают специалисты.

Почему Марс — наш план Б

  • Луна ближе, но неудобна для жизни.

  • Марс — похож по условиям, имеет смену сезонов и сутки почти как земные.

  • Колонизация может стать спасением на случай ядерной войны или климатической катастрофы.

Человечество когда-то пересекло океаны ради нового мира. Сегодня следующий шаг — к соседней планете.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Наука и техника
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света Аудио 
Оставьте кусок мыла в шкафу на ночь — и удивитесь, что произойдёт утром
Недвижимость
Оставьте кусок мыла в шкафу на ночь — и удивитесь, что произойдёт утром Аудио 
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все
Садоводство, цветоводство
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Сводка с фронта: ВС РФ планируют зайти в Днепропетровск, Украине обещают разруху и бандитизм Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Последние материалы
Что значит эта трубка под машиной: не пугайтесь, это гениально
Коса до пояса — не сказка: трихологические лайфхаки нового времени
От чашки кофе до сигареты: что на самом деле нельзя перед анализами крови
Пока мама в отъезде: как папы СССР жарили картошку
Спрос на российский газ растёт: вслед за Шри-Ланкой в очередь выстроились ещё 2 страны Азии
Тайные встречи: адвокат Михаила Ефремова раскрыл, с кем актёр часто встречался в колонии
О чём молчат качки в зале: этот неочевидный элемент тренировки ног упускают почти все
Она не вредничает — она делает редизайн: рассказываем, зачем кошка сбрасывает вещи
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.