Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс был совсем другим — с солёными морями, берегами и прибрежными отложениями. Теперь мы знаем об этом наверняка. И речь не о миллиардах лет назад, а о вполне обозримых по геологическим меркам эпохах, когда на Земле уже ходили кроманьонцы и неандертальцы.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Марсоход нашёл берег

Марсоход "Чжужун" китайской миссии "Тяньвэнь-1" передал данные, которые помогли ученым из Китая и России сделать громкое заявление: он катался по дну древнего океана.

Оказалось, что:

Марсианская долина Утопия была океанским дном,

по скальным отложениям и форме берегов видны следы воды,

осадочные породы и желоба указывают на прибрежную зону.

Согласно расчётам, океан появился около 3,68 млрд лет назад и существовал примерно 260 млн лет. Перед исчезновением вода в нём замерзала на десятки тысяч лет.

Вода осталась

Анализ марсианской корки на дюнах показывает следы выпарившейся солёной воды, возраст которой — от 0,4 до 1,4 млн лет. А это значит, вода на Марсе была даже тогда, когда на Земле уже жил Homo sapiens.

Но главное — вся вода, возможно, не исчезла, а ушла вглубь планеты. Последние исследования с использованием сейсморазведки показали: на глубине от 12 до 20 км находится жидкий подземный океан.

Зачем это нужно человечеству

Учёные уверены: восстановление марсианского океана — ключ к терраформированию планеты. Если вернуть воду на поверхность и усилить парниковый эффект с помощью определённых газов, можно создать более мягкий климат и даже атмосферу, пригодную для будущих колонистов.

"Гравитация Марса выше, чем у Луны, а значит, колонисты не будут страдать от атрофии костей и мышц", — отмечают специалисты.

Почему Марс — наш план Б

Луна ближе, но неудобна для жизни.

Марс — похож по условиям, имеет смену сезонов и сутки почти как земные.

Колонизация может стать спасением на случай ядерной войны или климатической катастрофы.

Человечество когда-то пересекло океаны ради нового мира. Сегодня следующий шаг — к соседней планете.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

