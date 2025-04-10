Земля готовится к удару: вулканы и засуха идут вместе

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Лёд в Антарктиде тает быстрее, чем когда-либо. И под этим исчезающим панцирем прячутся десятки спящих вулканов. Учёные предупреждают: если эти гиганты проснутся одновременно, человечеству придётся столкнуться с цепной реакцией глобальных последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Hawaii Volcanoes National Park, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана Килауэа

Лёд сдерживал магму. А теперь

Западная Антарктида — один из самых нестабильных регионов планеты. Именно здесь сосредоточено большинство подлёдных вулканов. Пока лёд был толстым и тяжёлым, он удерживал давление изнутри. Но сейчас, по мере его таяния, магма и газы поднимаются вверх, создавая риски извержений.

Учёные из США провели более 4000 компьютерных симуляций и пришли к выводу: таяние льдов ускоряет приближение магмы к жерлам.

Если начнётся извержение хотя бы части этих вулканов, процесс таяния ускорится многократно. Ведь лава растопит ещё больше льда — и круг замкнётся.

Нам не страшно? Не совсем

Да, в Антарктиде почти нет людей. Но угроза не в лаве, а в воде.

Если лёд полностью исчезнет, уровень моря может подняться на 27 метров. Это означает:

затопление прибрежных мегаполисов (Нью-Йорк, Токио, Шанхай);

миллионы климатических беженцев;

нарушение мировой экономики.

Утешение одно — такой сценарий не случится мгновенно. Учёные дают человечеству от 100 до 200 лет. Этого достаточно, чтобы подготовиться — например, как это сделали в Нидерландах, построив дамбы и системы защиты от воды.

Но угроза ближе, чем кажется

Гораздо раньше, говорят специалисты, наступит другая катастрофа — эпоха мегазасух.

Исследования швейцарских учёных, опубликованные в журнале Science, показывают: климат меняется, осадков становится меньше, а периоды засух — длиннее и тяжелее.

Последствия:

нехватка воды,

гибель урожая,

опустошение почвы,

распространение пустынь.

По статистике, ежегодно засухи поражают около 5 миллионов гектаров земли. Это уже реальность, а не гипотеза.

Что делать

Геоинженерия предлагает экстравагантные идеи: от зеркальных щитов на орбите до алмазной пыли в атмосфере. Но пока это лишь теории, у которых больше рисков, чем надёжных решений.

Учёные призывают начать действовать сейчас. Как — вопрос остаётся открытым. Но бездействие уже стоит слишком дорого.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

