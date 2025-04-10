Земля готовится к удару: вулканы и засуха идут вместе

Лёд в Антарктиде тает быстрее, чем когда-либо. И под этим исчезающим панцирем прячутся десятки спящих вулканов. Учёные предупреждают: если эти гиганты проснутся одновременно, человечеству придётся столкнуться с цепной реакцией глобальных последствий.
Западная Антарктида — один из самых нестабильных регионов планеты. Именно здесь сосредоточено большинство подлёдных вулканов. Пока лёд был толстым и тяжёлым, он удерживал давление изнутри. Но сейчас, по мере его таяния, магма и газы поднимаются вверх, создавая риски извержений.
Учёные из США провели более 4000 компьютерных симуляций и пришли к выводу: таяние льдов ускоряет приближение магмы к жерлам.
Если начнётся извержение хотя бы части этих вулканов, процесс таяния ускорится многократно. Ведь лава растопит ещё больше льда — и круг замкнётся.
Да, в Антарктиде почти нет людей. Но угроза не в лаве, а в воде.
Если лёд полностью исчезнет, уровень моря может подняться на 27 метров. Это означает:
затопление прибрежных мегаполисов (Нью-Йорк, Токио, Шанхай);
миллионы климатических беженцев;
нарушение мировой экономики.
Утешение одно — такой сценарий не случится мгновенно. Учёные дают человечеству от 100 до 200 лет. Этого достаточно, чтобы подготовиться — например, как это сделали в Нидерландах, построив дамбы и системы защиты от воды.
Гораздо раньше, говорят специалисты, наступит другая катастрофа — эпоха мегазасух.
Исследования швейцарских учёных, опубликованные в журнале Science, показывают: климат меняется, осадков становится меньше, а периоды засух — длиннее и тяжелее.
Последствия:
нехватка воды,
гибель урожая,
опустошение почвы,
распространение пустынь.
По статистике, ежегодно засухи поражают около 5 миллионов гектаров земли. Это уже реальность, а не гипотеза.
Геоинженерия предлагает экстравагантные идеи: от зеркальных щитов на орбите до алмазной пыли в атмосфере. Но пока это лишь теории, у которых больше рисков, чем надёжных решений.
Учёные призывают начать действовать сейчас. Как — вопрос остаётся открытым. Но бездействие уже стоит слишком дорого.
Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.