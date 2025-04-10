В декабре 2032 возможен удар по Луне — что это значит для нас

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Астероид 2024 YR4 снова в центре внимания. После паники начала года, когда ему пророчили возможное столкновение с Землёй, новые расчёты существенно скорректировали прогнозы. Теперь почти исключено, что он угодит в нашу планету — зато появился шанс, что он попадёт в Луну.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Угроза Земле исчезла

Ранее вероятность столкновения с Землёй оценивалась до 6%. Теперь этот показатель снизился до 0,004% — можно сказать, что Земле почти ничего не грозит. Такие данные дали специалисты NASA после новых наблюдений с телескопа "Джеймс Уэбб" и нескольких наземных обсерваторий.

Луна — под ударом

Интрига сместилась в сторону Луны. Вероятность её столкновения с астероидом выросла до 3,8%. То есть, шанс по-прежнему невелик, но уже не нулевой. Предположительно, событие (если оно произойдёт) случится 22 декабря 2032 года.

Российский астроном Леонид Еленин отмечает:

"Астероид может упасть либо на обратную сторону Луны, либо на видимую — ближе к южной части Моря Влажности и Моря Облаков, а также к кратеру Питат".

Наблюдать возможное столкновение удобнее всего будет на Гавайях и западном побережье США.

Чем опасен удар

Астероид имеет диаметр 53-67 метров, что в разы больше Челябинского метеорита. Однако, даже если он и врежется в Луну, это не повлияет на её орбиту. Сам удар может выбросить обломки, часть из которых долетит до Земли в виде метеоритного дождя — но они сгорят в атмосфере и не представят угрозы.

Ранее астероид оценивался в 3 балла по Туринской шкале — это серьёзно. Но сейчас, как и в случае с Апофисом в 2004 году, опасения оказались чрезмерными. В мае NASA продолжит наблюдение и уточнение траектории объекта.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

