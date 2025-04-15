Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнечная система продолжает удивлять — теперь очередь за Ураном. После многолетних наблюдений французские исследователи зафиксировали неожиданное явление: сутки на этой планете стали длиннее.

Фото: Веб-сайт НАСА Блуждающая планета

День стал длиннее на 28 секунд

По новым данным, полное вращение Урана вокруг своей оси занимает 17 часов 14 минут и 52 секунды — на 28 секунд больше, чем в 1986 году, когда "Вояджер-2" впервые замерил этот показатель. Для планетарных масштабов это ощутимая разница.

Это открытие стало результатом десятилетнего анализа данных телескопа "Хаббл" — с 2011 по 2022 год. Учёные следили за северным сиянием Урана, чтобы определить точное положение магнитных полюсов, а значит — и истинную скорость вращения планеты.

"Сердцебиение" Урана

"Непрерывные наблюдения "Хаббла" имели решающее значение, без этого объема данных невозможно было бы зафиксировать столь слабый, но устойчивый сигнал", — отметил исследователь Парижской обсерватории Лоран Лами.

Новая цифра, как считают авторы работы, останется актуальной на десятилетия вперёд — до будущих миссий к Урану, которых пока не планируется.

А если такое случится на Земле

Изменение продолжительности суток на Земле вызвало бы серьёзные последствия. Более длинный день может нарушить суточные биоритмы и повлиять на сон, а более короткий — усилить центробежную силу, ослабить гравитацию и повысить риск ураганов и землетрясений.

И пусть Уран далёк от нас на миллиарды километров, его поведение снова заставляет задуматься: планеты живут своей жизнью — медленной, масштабной и полной загадок.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

