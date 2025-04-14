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Тихий стук под океаном: сигнал, который повторяется снова и снова, без причины

1:53
Наука

Каждые 26 секунд наша планета словно делает один глубокий вдох. Этот ритмичный импульс, едва уловимый, но стабильный, обнаружили сейсмологи ещё в середине XX века — и с тех пор он не даёт покоя учёным.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Сердцебиение из глубин

"Мы поняли, что там было что-то странное, но мы понятия не имели, что это было", — вспоминает сейсмолог Майк Рицволлер из Университета Колорадо.

Именно его команда повторно столкнулась с феноменом в 2005 году, просматривая архивные сейсмограммы.

Впервые загадочный "удар" в земной коре зафиксировал Джек Оливер в 1960-х. По его наблюдениям, импульс шёл из района экватора Атлантики и усиливался летом в северном полушарии. Спустя годы его находку подтвердил геолог Гэри Холкомб, обнаружив связь между пульсом и грозами.

Где прячется источник

Позднее исследователи определили предполагаемую точку происхождения: Гвинейский залив у побережья Западной Африки. Именно оттуда каждые 26 секунд исходит крошечный, но стабильный микросейсмический толчок — его называют "микросейсмом".

И всё же — что это

Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению. Кто-то считает, что пульс связан с ударными волнами, падающими на морское дно. Другие видят след вулканической активности. Есть и версии, связывающие явление с движением воздуха, нагретого Солнцем.

"Я думаю, что смысл [всех этих наблюдений] в том, что есть очень интересные фундаментальные явления на Земле, которые остаются секретами", — заключает Рицволлер.

И, возможно, это одна из тех тайн, которую предстоит раскрыть будущим поколениям.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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