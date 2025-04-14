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Миллион лет под землёй: источник энергии, который может изменить весь мир

1:50
Наука

Миллионы лет в недрах Земли покоился газ, способный изменить правила игры в мировой энергетике. Сегодня этот природный водород называют одним из самых перспективных источников чистой энергии.

Большая волна
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большая волна

Энергия, спрятанная в горных породах

Новое исследование, опубликованное в Science Advances, подтвердило: под горными хребтами планеты находятся обширные залежи газообразного водорода. Возраст этих резервуаров достигает миллиона лет. И это не продукт промышленной переработки, а результат природной химии: серпентинизация — реакция минералов, таких как оливин, с водой — создаёт водород в недрах тектонических зон.

Пиренеи, Альпы, Балканы — под прицелом учёных

Именно в регионах с активной геологической историей — Пиренеях, Альпах и на Балканах — исследователи зафиксировали наибольший потенциал. Здесь водород накапливался веками, и теперь его объёмы могут покрыть энергетические потребности целых государств.

Без выбросов и перерывов

Природный водород — это не просто экологичный источник энергии. Он не выделяет вредных веществ при сжигании и способен вырабатываться и использоваться круглосуточно, независимо от погоды и времени суток. Это даёт ему весомое преимущество перед солнцем и ветром.

Технологии готовы, осталось начать

Учёные уже работают над безопасными методами добычи с использованием современных буровых технологий. При этом водородные проекты всё активнее финансируются — и государствами, и частными компаниями.

Вполне возможно, что именно этот невидимый, но мощный ресурс станет основой новой низкоуглеродной экономики.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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