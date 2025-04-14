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То, что скрывали миллионы лет: динозавры исчезли не по тем причинам, как считалось

1:22
Наука

Научный миф, живущий десятилетиями, дал трещину. Новое исследование опровергло популярную теорию о том, что динозавры начали исчезать ещё до столкновения с астероидом. По данным палеонтологов из Лондона, найденные ранее "свидетельства" вымирания могли быть результатом плохих условий окаменения, а не реального упадка.

Стегозавр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Стегозавр

В чём дело

Учёные проанализировали около 8000 окаменелостей четырёх семейств динозавров из Северной Америки. На первый взгляд, данные показали спад в разнообразии за 6 миллионов лет до катастрофы. Но проблема оказалась не в динозаврах, а в земле: слои камня из позднего мелового периода плохо сохранились или до сих пор недоступны для раскопок.

Не угасали, а прятались

По моделям исследователей, все основные семейства — анкилозавры, цератопсы, гадрозавры и тираннозавры — были широко распространены и далеки от исчезновения. Они продолжали доминировать в экосистемах, пока небо не рухнуло на землю — в буквальном смысле.

А что если…

Если бы не роковой удар с неба 66 миллионов лет назад, возможно, динозавры до сих пор бродили бы рядом с нами. Вернее — над нами. Ведь их потомки, как известно, уже давно летают.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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