Научный миф, живущий десятилетиями, дал трещину. Новое исследование опровергло популярную теорию о том, что динозавры начали исчезать ещё до столкновения с астероидом. По данным палеонтологов из Лондона, найденные ранее "свидетельства" вымирания могли быть результатом плохих условий окаменения, а не реального упадка.
Учёные проанализировали около 8000 окаменелостей четырёх семейств динозавров из Северной Америки. На первый взгляд, данные показали спад в разнообразии за 6 миллионов лет до катастрофы. Но проблема оказалась не в динозаврах, а в земле: слои камня из позднего мелового периода плохо сохранились или до сих пор недоступны для раскопок.
По моделям исследователей, все основные семейства — анкилозавры, цератопсы, гадрозавры и тираннозавры — были широко распространены и далеки от исчезновения. Они продолжали доминировать в экосистемах, пока небо не рухнуло на землю — в буквальном смысле.
Если бы не роковой удар с неба 66 миллионов лет назад, возможно, динозавры до сих пор бродили бы рядом с нами. Вернее — над нами. Ведь их потомки, как известно, уже давно летают.
Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.