Новая форма жизни помогает очистить загрязнённую воду

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В Критической зоне Земли, которая регулирует естественную среду обитания и определяет наличие ресурсов, необходимых для жизни, учёные обнаружили новую форму жизни — микробы CSP1-3. Эти уникальные организмы способны расщеплять загрязняющие вещества и играют важную роль в естественной фильтрации грунтовых вод.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Земля, грунт, почва

CSP1-3 были найдены в образцах почвы, собранных в Айове и Китае, и, несмотря на медленный рост, демонстрируют высокую активность. Они составляют до 50% почвенного микробного сообщества, питаясь углеродом и азотом, вымываемыми из верхних слоёв. Таким образом, микробы завершают цикл очистки воды, помогая сохранить её чистой и пригодной для жизни. Авторы исследования назвали их "санитарами, которые убирают то, что попало на поверхность почвы".

Исследователи работают над культивированием CSP1-3 в лаборатории, тестируя их выносливость к экстремальным температурам и условиям. Изучение их физиологии может стать ключом к новым методам борьбы с загрязнением окружающей среды.