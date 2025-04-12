Новая форма жизни помогает очистить загрязнённую воду

В Критической зоне Земли, которая регулирует естественную среду обитания и определяет наличие ресурсов, необходимых для жизни, учёные обнаружили новую форму жизни — микробы CSP1-3. Эти уникальные организмы способны расщеплять загрязняющие вещества и играют важную роль в естественной фильтрации грунтовых вод.
CSP1-3 были найдены в образцах почвы, собранных в Айове и Китае, и, несмотря на медленный рост, демонстрируют высокую активность. Они составляют до 50% почвенного микробного сообщества, питаясь углеродом и азотом, вымываемыми из верхних слоёв. Таким образом, микробы завершают цикл очистки воды, помогая сохранить её чистой и пригодной для жизни. Авторы исследования назвали их "санитарами, которые убирают то, что попало на поверхность почвы".
Исследователи работают над культивированием CSP1-3 в лаборатории, тестируя их выносливость к экстремальным температурам и условиям. Изучение их физиологии может стать ключом к новым методам борьбы с загрязнением окружающей среды.
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