Узоры, созданные не рукой человека: странная берёза покорила императорский двор

Иногда именно недостаток превращает обычное в шедевр. Представь: башня начинает крениться, скульптуре не хватает рук, у дерева нарушена структура роста… Но всё это не мешает, а наоборот — делает их культовыми.
Так и карельская берёза — по сути, "мутант" среди деревьев — стала настоящим сокровищем.
Карельская берёза — редкая разновидность обычной берёзы повислой. Внешне — почти копия, но внутри… Узор на срезе древесины напоминает мрамор, при этом каждый ствол имеет неповторимый рисунок. Такой подарок природы стал настоящей находкой для мастеров декоративного искусства.
Ещё в XIX веке мебель из карельской берёзы украшала царские покои. А на Пасху 1917 года Николай II заказал у Фаберже уникальное пасхальное яйцо с инкрустацией из "карёлки" и золота. Сегодня оно хранится в музее в Баден-Бадене.
Учёные спорят об этом уже почти сто лет. Раньше считалось, что необычный рисунок — результат болезни, вызванной инфекцией. Но в конце XX века в Карельском научном центре провели интересный эксперимент: привили ткань карельской берёзы на обычную.
Результат поразил — привитая часть сохраняла узор, а "родной" ствол оставался обычным. Если бы причина была в инфекции, заболело бы всё дерево. Вывод — дело не в болезни.
Возникла новая версия: возможно, речь о генетической мутации или гибридизации между видами. Точной причины пока не нашли, но понятно одно — природа создала настоящее произведение искусства.
Уникальность - это состояние, при котором некто или нечто не похожи ни на кого-либо ни на что другое в сравнительном контексте.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.