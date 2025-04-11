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Узоры, созданные не рукой человека: странная берёза покорила императорский двор

1:51
Наука

Иногда именно недостаток превращает обычное в шедевр. Представь: башня начинает крениться, скульптуре не хватает рук, у дерева нарушена структура роста… Но всё это не мешает, а наоборот — делает их культовыми.

карельская берёза
Фото: https://commons.wikimedia.org by Djupsjo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
карельская берёза

Так и карельская берёза — по сути, "мутант" среди деревьев — стала настоящим сокровищем.

В чём её уникальность

Карельская берёза — редкая разновидность обычной берёзы повислой. Внешне — почти копия, но внутри… Узор на срезе древесины напоминает мрамор, при этом каждый ствол имеет неповторимый рисунок. Такой подарок природы стал настоящей находкой для мастеров декоративного искусства.

Ещё в XIX веке мебель из карельской берёзы украшала царские покои. А на Пасху 1917 года Николай II заказал у Фаберже уникальное пасхальное яйцо с инкрустацией из "карёлки" и золота. Сегодня оно хранится в музее в Баден-Бадене.

Откуда берутся эти "мраморные" узоры

Учёные спорят об этом уже почти сто лет. Раньше считалось, что необычный рисунок — результат болезни, вызванной инфекцией. Но в конце XX века в Карельском научном центре провели интересный эксперимент: привили ткань карельской берёзы на обычную.

Результат поразил — привитая часть сохраняла узор, а "родной" ствол оставался обычным. Если бы причина была в инфекции, заболело бы всё дерево. Вывод — дело не в болезни.

Генетика или гибрид

Возникла новая версия: возможно, речь о генетической мутации или гибридизации между видами. Точной причины пока не нашли, но понятно одно — природа создала настоящее произведение искусства.

Уточнения

Уникальность - это состояние, при котором некто или нечто не похожи ни на кого-либо ни на что другое в сравнительном контексте.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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