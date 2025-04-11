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Этиловый спирт и кислоты в космосе: что происходит у протозвезд

2:07
Наука

Учёные наткнулись на нечто удивительное в отдалённом уголке космоса: в окружении двух молодых протозвёзд IRAS 2A и IRAS 23385 обнаружились ледяные облака, содержащие… этанол. Да-да, тот самый алкоголь. Вместе с ним — муравьиная и, вероятно, уксусная кислоты, формальдегид, метан, диоксид серы и другие органические соединения.

космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
космос

Необычное открытие

Это открытие стало возможным благодаря инструменту MIRI, работающему в среднем инфракрасном диапазоне. Сейчас вокруг этих протозвёзд ещё не образовались планеты — они только формируются. Однако химический состав околозвёздного льда может многое рассказать о зарождении новых миров.

"Это открытие вносит вклад в решение одного из давних вопросов астрохимии: каково происхождение сложных органических молекул в космосе, они образуются в газовой фазе или во льду?" — поясняет Уилл Роша, ведущий автор работы из Лейденского университета.

Почему это важно

Сложные органические молекулы считаются кирпичиками жизни. И если такие вещества обнаружены в звёздных облаках, это может означать, что элементы, необходимые для жизни, были "упакованы" в кометы и астероиды, которые позже доставили их на молодые планеты — включая нашу Землю.

"Все эти молекулы могут стать частью комет и астероидов и, в конечном итоге, новых планетных систем, когда ледяной материал, по мере развития протозвёздной системы, переносится внутрь диска, формирующего планеты", — добавляет Эвин ван Дишок, также из Лейденского университета.

Интересно, что это не первый раз, когда в космосе находят алкоголь. Ранее в облаке Стрелец B2, расположенном в 26 тысячах световых лет от нас, была зафиксирована самая крупная молекула спирта — изопропанол. Похоже, Вселенная не так уж и скучна.

Уточнения

Этано́л (эти́ловый спирт, эти́лгидра́т, мети́лкарбино́л, ви́нный спи́рт или алкого́ль, в просторечии — спирт), химическая формула в разных вариантах записи — C 2 H 6 O, {displaystyle {ce {C2H6O,}}} или C 2 H 5 OH, {displaystyle {ce {C2H5OH,}}} или CH 3 CH 2 OH {displaystyle {ce {CH3CH2OH}}} - органическое соединение, относящееся к классу одноатомных первичных спиртов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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