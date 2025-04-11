Тысячелетний мозг: как орган уцелевает, когда всё остальное исчезает

Мозг человека может сохраняться тысячи лет — даже когда всё остальное давно обратилось в прах. Это звучит как сюжет фантастического фильма, но на деле оказалось научным фактом.
Исследователи из Оксфорда тщательно проанализировали более 4400 случаев находок древних человеческих мозгов. Их возраст варьируется от 4000 до 12 000 лет. И что удивительно — мозг сохранялся даже тогда, когда все остальные мягкие ткани давно исчезли.
До недавнего времени считалось, что мозг — один из первых органов, который начинает разлагаться после смерти. На этом основывалась и судебная медицина. Но новая работа опровергает это мнение
. Команда исследователей обнаружила, что почти в трети случаев (1308 образцов) мозг оказался единственной уцелевшей мягкой тканью. Причём такие случаи чаще встречаются в самых древних останках.
Примеры поражают воображение:
Учёные предполагают, что механизм может быть связан с биохимией мозга. Возможно, определённые молекулы (белки, сахара, липиды) в мозге вступают в реакцию с металлами вроде меди, образуя устойчивые соединения. Такой процесс мог бы "запечатывать" ткани, защищая их от распада.
Кроме научной загадки, это открытие может дать ключ к пониманию эволюции мозга, развития заболеваний, когнитивных функций и даже истории человечества.
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