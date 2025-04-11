Тысячелетний мозг: как орган уцелевает, когда всё остальное исчезает

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Мозг человека может сохраняться тысячи лет — даже когда всё остальное давно обратилось в прах. Это звучит как сюжет фантастического фильма, но на деле оказалось научным фактом.

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замороженный мозг

Исследователи из Оксфорда тщательно проанализировали более 4400 случаев находок древних человеческих мозгов. Их возраст варьируется от 4000 до 12 000 лет. И что удивительно — мозг сохранялся даже тогда, когда все остальные мягкие ткани давно исчезли.

Как это возможно

До недавнего времени считалось, что мозг — один из первых органов, который начинает разлагаться после смерти. На этом основывалась и судебная медицина. Но новая работа опровергает это мнение

. Команда исследователей обнаружила, что почти в трети случаев (1308 образцов) мозг оказался единственной уцелевшей мягкой тканью. Причём такие случаи чаще встречаются в самых древних останках.

Где находят такие находки

Примеры поражают воображение:

Мозги жертв ритуальных жертвоприношений инков у подножия вулкана Льюльяйльяко (около 1450 года).

"Человек из Толлунда", пролежавший с IV-V века до н. э. в торфяном болоте Дании.

Мозги из братской могилы времён гражданской войны в Испании — уцелевшие даже после выстрелов в голову.

Также останки находили в пустынях Египта и у берегов древних скандинавских озёр — и всё это без искусственной консервации.

В чём секрет

Учёные предполагают, что механизм может быть связан с биохимией мозга. Возможно, определённые молекулы (белки, сахара, липиды) в мозге вступают в реакцию с металлами вроде меди, образуя устойчивые соединения. Такой процесс мог бы "запечатывать" ткани, защищая их от распада.

Кроме научной загадки, это открытие может дать ключ к пониманию эволюции мозга, развития заболеваний, когнитивных функций и даже истории человечества.

Уточнения

Палеонтоло́гия (от др.-греч. παλαιοντολογία) — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

