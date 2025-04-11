Необычный дар природы: как менопауза превращает самок в лидеров

Как насчёт живого существа, которое теряет способность к деторождению, но не умирает, а наоборот — начинает играть важнейшую роль в своей социальной группе? И таких существ всего шесть на планете, включая нас.
Уникальный феномен — менопауза с продолжительной жизнью после неё - встречается лишь у женщин и пяти видов зубатых китов: белух, нарвалов, косаток, малых косаток и короткоплавниковых гринд (они же дельфины).
Учёные из Эксетерского университета впервые выяснили: самки этих китообразных живут в среднем на 40 лет дольше, чем их собратья без менопаузы. Это очень много по меркам животных. В чём же секрет?
Исследование, предполагает: именно прекращение деторождения запускает новый "жизненный сценарий" — долгую, но уже не репродуктивную жизнь. По той же причине женщины живут примерно на 40 лет дольше, чем, например, самки шимпанзе, сохраняющие фертильность до конца жизни.
Секрет долгожительства, похоже, не в биологии, а в пользе. Самки, пережившие менопаузу, становятся хранительницами знаний и наставницами.
Косатки, например, следуют за пожилыми самками во время миграций, полагаясь на их память. А те, в свою очередь, помогают молодым самкам растить потомство.
Похожую роль выполняют бабушки у людей — они становятся не просто няньками, а эмоциональными и культурными проводниками для нового поколения. И это, возможно, главный эволюционный аргумент в пользу менопаузы: она даёт шанс выжить целому роду.
Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.