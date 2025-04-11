Необычный дар природы: как менопауза превращает самок в лидеров

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Как насчёт живого существа, которое теряет способность к деторождению, но не умирает, а наоборот — начинает играть важнейшую роль в своей социальной группе? И таких существ всего шесть на планете, включая нас.

Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain дельфин

Уникальный феномен — менопауза с продолжительной жизнью после неё - встречается лишь у женщин и пяти видов зубатых китов: белух, нарвалов, косаток, малых косаток и короткоплавниковых гринд (они же дельфины).

Долгая жизнь после менопаузы — не случайность

Учёные из Эксетерского университета впервые выяснили: самки этих китообразных живут в среднем на 40 лет дольше, чем их собратья без менопаузы. Это очень много по меркам животных. В чём же секрет?

Исследование, предполагает: именно прекращение деторождения запускает новый "жизненный сценарий" — долгую, но уже не репродуктивную жизнь. По той же причине женщины живут примерно на 40 лет дольше, чем, например, самки шимпанзе, сохраняющие фертильность до конца жизни.

Бабушки спасают будущее

Секрет долгожительства, похоже, не в биологии, а в пользе. Самки, пережившие менопаузу, становятся хранительницами знаний и наставницами.

Косатки, например, следуют за пожилыми самками во время миграций, полагаясь на их память. А те, в свою очередь, помогают молодым самкам растить потомство.

Похожую роль выполняют бабушки у людей — они становятся не просто няньками, а эмоциональными и культурными проводниками для нового поколения. И это, возможно, главный эволюционный аргумент в пользу менопаузы: она даёт шанс выжить целому роду.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

