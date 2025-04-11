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Испытали в невесомости: как тело астронавтов запоминает расстояние без опоры

2:03
Наука

Как астронавты умудряются не сбиваться с пути, даже когда Земля осталась далеко позади? Оказывается, несмотря на невесомость, они всё ещё точно ощущают, сколько прошли и где находятся. Это удивительное открытие сделали учёные из Йоркского университета, и оно способно повлиять на будущее пилотируемых полётов к другим планетам.

Миссия NASA STS -116
Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Миссия NASA STS -116

Эксперимент с нулевой гравитацией

Исследователи из Великобритании, при поддержке NASA и Канадского космического агентства, провели серию уникальных тестов. В них участвовали 12 астронавтов — по шесть мужчин и женщин, побывавших на МКС, и контрольная группа из 20 человек, оставшихся на Земле.

Используя очки виртуальной реальности, участникам показывали цель — квадрат в виртуальном коридоре. После исчезновения цели подопытные "шли" вперёд и должны были остановиться в той точке, где, как им казалось, она находилась.

Этот эксперимент повторяли в разное время: до старта, на орбите (в начале и конце миссии), а также после возвращения на Землю.

Результат, который поразил даже учёных

Несмотря на условия микрогравитации, точность восприятия собственного движения у астронавтов почти не изменилась. Они сохраняли способность правильно оценивать расстояния — и это крайне важно для их безопасности на борту станции.

"Это обнадеживает. Такая точность нужна при быстром перемещении внутри МКС, где любое неверное движение может обернуться проблемой", — отмечают исследователи.

Почему это важно

Вестибулярный аппарат в невесомости работает иначе, и ранее считалось, что ощущение движения в таких условиях должно нарушаться. Однако теперь ясно: мозг адаптируется даже к космосу.

Открытие даёт надежду, что и в будущем — при длительных полётах, например, на Марс — космонавты смогут уверенно ориентироваться, несмотря на непривычные условия.

Уточнения

Микрогравитация - состояние, в котором ускорение, вызванное гравитацией, крайне незначительно, сама сила гравитации не изменяется.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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