Выяснилось, почему некоторые звуки буквально сводят с ума

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Если вас раздражают обычные бытовые звуки — чавканье, шмыганье, глотание, или кто-то рядом просто шумно дышит, — возможно, вы сталкиваетесь не с "нервами", а с мизофонией. Это состояние вызывает неприязнь и даже гнев к звукам, которые другим кажутся незначительными.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Наука подтверждает: проблема куда распространённее, чем считалось

До недавнего времени мизофония считалась редкостью. Но учёные из Королевского колледжа Лондона провели масштабное исследование, и получили неожиданные результаты: почти каждый пятый человек страдает от этого расстройства.

Опрос охватил 768 взрослых (средний возраст — 46 лет), которых попросили оценить свою реакцию на распространённые звуки. Результаты удивили даже самих исследователей: 18,4% респондентов признались, что испытывают резкую негативную реакцию на бытовые шумы.

Эти звуки могут вызывать не просто раздражение

Иногда дело не ограничивается лёгким дискомфортом. Люди с мизофонией описывают свои ощущения как настоящий стресс, панику и даже вспышки ярости. Это не каприз — а вполне реальное состояние, с которым, как выяснилось, сталкивается огромное количество людей.

Даже тем, кто не страдает мизофонией, этот звук может быть неприятен. Но те, у кого есть расстройство, реагируют иначе: они испытывают бурю эмоций, вплоть до ощущения полной беспомощности.

Не знали, что с ними происходит

Один из главных выводов исследования: большинство людей даже не подозревают, что у них мизофония. До участия в опросе они впервые услышали это слово. И именно понимание, что с ними происходит нечто реальное и объяснимое, стало для многих облегчением.

Может быть, вы не одиноки

Мизофония — это не редкость, как считалось раньше. Наука теперь чётко говорит: это массовое, но недооценённое явление. И если вы ловили себя на том, что буквально не выносите звуки, которые не раздражают других — возможно, вы один из тех, кто просто раньше не знал, как это называется.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

