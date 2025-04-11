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Вот почему виртуальная реальность может быть опасно правдоподобной

2:29
Наука

Возможно ли, что реальный мир — не более чем виртуальная проекция? Идея, которую 25 лет назад предложила "Матрица", кажется всё менее фантастичной.

VR тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
VR тренировка

Когда вы смотрите на чью-то фотографию в соцсети, насколько она совпадает с тем, кого вы встретите вживую? Скорее всего — не полностью. Фото — это лишь симулякр, цифровой образ, неотделимый от восприятия. И даже при личной встрече мы видим не человека как такового, а его образ в собственной голове, собранный из визуальных и эмоциональных фрагментов.

Где заканчивается реальность и начинается симуляция

Игры, VR и прочие цифровые миры — это тоже симуляции. Они активируют сознание аналогично реальности, хоть и через искусственную среду. И это важно: такие технологии расширяют наш опыт, позволяя переживать ситуации, недоступные в обычной жизни.

Виртуальная реальность — это способ подачи информации, а не её подмена, — объясняют эксперты. Она создаётся так же, как и другие программы: трудом программистов, дизайнеров, тестировщиков.

Компьютерные игры, тренажёры для пилотов и даже военные FPV-дроны — всё это примеры виртуальной среды, где ощущения приближены к реальности.

А можно ли "оцифровать" человека

В теории — да. На практике — пока нет. Мозг состоит из сотен миллиардов клеток, каждая из которых взаимодействует с другими в сложнейших цепочках. Даже одна клетка пока не может быть точно смоделирована на компьютере.

"Если бы мы могли создать точную цифровую копию человека, это позволило бы тестировать лекарства без реальных пациентов", — отмечает Даниил Курушин, кандидат технических наук ПНИПУ.

Может ли искусственный интеллект чувствовать

Эмоции — древнее интеллекта. Их можно имитировать. Но будут ли они настоящими? Всё зависит от того, кто воспринимает. Машина может проявлять "эмоции", но только как набор алгоритмов. Настоящие чувства требуют биохимии — а значит, и человеческих клеток.

А что насчёт "Матрицы"

Создать симуляцию целого мира, в котором окажутся все люди, технически невозможно. Чтобы воспроизвести каждую частицу нашей реальности, потребуется суперкомпьютер размеров с планету — и даже больше. Так что пока что — только кино.

Уточнения

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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