Генная находка избавит нас от надоевшей чистки и варки картофеля

А вы знали, что в Великобритании продажи картофеля падают… потому что он слишком долго варится? Пока вы нарезаете его в кастрюлю, макароны и рис уже давно на тарелке. Ученые решили это исправить.
В Британии стартовал проект с рабочим названием "супер-окучка" — это не просто очередной сорт, а настоящий скачок в агротехнологиях.
Цель: сделать картофель, который готовится за считаные минуты. Его ДНК слегка подредактируют — не модифицируют, а именно аккуратно "подправят" — чтобы контролировать скорость размягчения клеток при варке.
В ход идёт знаменитый инструмент CRISPR. Он редактирует гены без "следов вмешательства": встроенные РНК и белки вскоре распадаются, оставляя только нужный результат — улучшенный картофель без посторонних добавок.
Сначала новинку получат коммерческие производители, например, фабрики по выпуску чипсов. А потом — и обычные покупатели. Но не спешите радоваться: до массовой продажи пройдет не один год. А пока — варим как умеем.
И да, не стоит бросать картошку ради модных углеводов. Врачи напоминают: не всем подойдут альтернативы. Иногда именно картошка — лучший выбор.
Агротехнологии (точные агротехнологии, в научной литературе и СМИ часто сокращается до агротех, agtech, agrotech, agritech) — комплекс высокотехнологичных методик в растениеводстве и производстве культур, нацеленных на повышение урожайности, качества продукции и экономической эффективности производства с учетом требований экологической безопасности.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.