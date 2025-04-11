Генная находка избавит нас от надоевшей чистки и варки картофеля

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

А вы знали, что в Великобритании продажи картофеля падают… потому что он слишком долго варится? Пока вы нарезаете его в кастрюлю, макароны и рис уже давно на тарелке. Ученые решили это исправить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

В Британии стартовал проект с рабочим названием "супер-окучка" — это не просто очередной сорт, а настоящий скачок в агротехнологиях.

Цель: сделать картофель, который готовится за считаные минуты. Его ДНК слегка подредактируют — не модифицируют, а именно аккуратно "подправят" — чтобы контролировать скорость размягчения клеток при варке.

Чем поможет такой апгрейд

Быстрая готовка — картошка будет мягкой, как лапша.

Долгий срок хранения — побитые клубни, как известно, портятся быстрее.

Меньше потерь — особенно важно для промышленных производителей, где каждая испорченная тонна — минус в бюджете.

Сопротивляемость вредителям и болезням — бонус, который обеспечит стабильный урожай.

Как это делают

В ход идёт знаменитый инструмент CRISPR. Он редактирует гены без "следов вмешательства": встроенные РНК и белки вскоре распадаются, оставляя только нужный результат — улучшенный картофель без посторонних добавок.

Что дальше

Сначала новинку получат коммерческие производители, например, фабрики по выпуску чипсов. А потом — и обычные покупатели. Но не спешите радоваться: до массовой продажи пройдет не один год. А пока — варим как умеем.

И да, не стоит бросать картошку ради модных углеводов. Врачи напоминают: не всем подойдут альтернативы. Иногда именно картошка — лучший выбор.

Уточнения

Агротехнологии (точные агротехнологии, в научной литературе и СМИ часто сокращается до агротех, agtech, agrotech, agritech) — комплекс высокотехнологичных методик в растениеводстве и производстве культур, нацеленных на повышение урожайности, качества продукции и экономической эффективности производства с учетом требований экологической безопасности.

