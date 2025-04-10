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Доставка в облаках: какие преимущества беспилотников открываются для Чехии

1:17
Наука

Брно (Чехия) давно зарекомендовал себя как город, открытый для новых технологий, и опытная система беспилотных летательных аппаратов это подтверждает.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

В рамках проекта BVV Living Lab в городе тестируются передовые технологии в реальных условиях, что позволяет разработчикам получать полезные данные и адаптировать систему к требованиям реальной жизни.

"Процесс доставки полностью автоматизирован — от получения посылки до ее доставки на вертолетную площадку, без необходимости в человеке-операторе", — говорит Любош Лненичка из компании 3L Robotics. Приложение "Enter the destination" разрабатывается с простым и интуитивно понятным интерфейсом.

В других европейских городах, к примеру, в Дублине дроны доставляют еду, в Лондоне — образцы крови и лекарства между больницами. Скорость, точность, снижение задержек и меньшая нагрузка на окружающую среду очевидны.

Тест в Брно продемонстрировал, что система функциональна и соответствует местным требованиям. Посадочная площадка была установлена на территории выставочного центра, и дальнейшие отправления будут помещаться в безопасные ящики, пишет gamebot.

Уточнения

Интерфе́йс (от англ. interface) или стык — граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т. д.) между элементами системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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