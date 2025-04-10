Крадёт данные, опустошает криптокошельки, требует выкуп для разблокировки: обнаружен троян Neptune RAT

Если ваша система начинает работать странно или ваш криптокошелек mysteriously опустошается, возможно, вам стоит обратить внимание на Neptune RAT.
Neptune RAT (троян удаленного доступа) — это новая вредоносная программа, которая распространяется в интернете, обладает крайне опасными функциями. Она включает криптоклиппер, который подменяет адреса криптовалютных кошельков на адреса хакера, направляя ваши средства прямо ему в карман.
Кроме того, программа содержит модуль для кражи паролей, который может извлекать учетные данные из более чем 270 приложений и популярных браузеров, включая Chrome, а также системные хранилища. Это дает злоумышленникам доступ ко всему — от ваших аккаунтов в социальных сетях до банковской информации.
Neptune также включает функцию программы-вымогателя, которая блокирует файлы жертвы и требует выкуп за ключ для их разблокировки. Более того, она может отключать антивирусное программное обеспечение.
Хакеры могут следить за вашим экраном в режиме реального времени, превращая ваше устройство в "открытое окно" для шпионажа. Что еще хуже, вредоносная программа может полностью вывести вашу систему из строя с помощью функции разрушения, если злоумышленник решит применить этот шаг.
Исследователи кибербезопасности из CYFIRMA обнаружили последнюю версию этой угрозы, которая распространялась на социальных платформах, таких как GitHub, Telegram и YouTube.
Эта программа позиционируется как "самая продвинутая RAT", привлекая как новичков в киберпреступности, так и тех, кто хочет проверить свои навыки без необходимости создания вредоносного ПО с нуля.
Разработчик публикует демоверсии вредоносного ПО на YouTube и утверждает, что это вредоносное ПО создано "в образовательных и этических целях", но на практике Neptune RAT представляет собой серьезную угрозу для безопасности систем, cybernews.
Троян — это вредоносная программа, которая маскируется под легальное программное обеспечение.
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