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Крадёт данные, опустошает криптокошельки, требует выкуп для разблокировки: обнаружен троян Neptune RAT

2:06
Наука

Если ваша система начинает работать странно или ваш криптокошелек mysteriously опустошается, возможно, вам стоит обратить внимание на Neptune RAT.

Хакер
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Neptune RAT (троян удаленного доступа) — это новая вредоносная программа, которая распространяется в интернете, обладает крайне опасными функциями. Она включает криптоклиппер, который подменяет адреса криптовалютных кошельков на адреса хакера, направляя ваши средства прямо ему в карман.

Кроме того, программа содержит модуль для кражи паролей, который может извлекать учетные данные из более чем 270 приложений и популярных браузеров, включая Chrome, а также системные хранилища. Это дает злоумышленникам доступ ко всему — от ваших аккаунтов в социальных сетях до банковской информации.

Neptune также включает функцию программы-вымогателя, которая блокирует файлы жертвы и требует выкуп за ключ для их разблокировки. Более того, она может отключать антивирусное программное обеспечение.

Хакеры могут следить за вашим экраном в режиме реального времени, превращая ваше устройство в "открытое окно" для шпионажа. Что еще хуже, вредоносная программа может полностью вывести вашу систему из строя с помощью функции разрушения, если злоумышленник решит применить этот шаг.

Исследователи кибербезопасности из CYFIRMA обнаружили последнюю версию этой угрозы, которая распространялась на социальных платформах, таких как GitHub, Telegram и YouTube.

Эта программа позиционируется как "самая продвинутая RAT", привлекая как новичков в киберпреступности, так и тех, кто хочет проверить свои навыки без необходимости создания вредоносного ПО с нуля.

Разработчик публикует демоверсии вредоносного ПО на YouTube и утверждает, что это вредоносное ПО создано "в образовательных и этических целях", но на практике Neptune RAT представляет собой серьезную угрозу для безопасности систем, cybernews.

Уточнения

Троян — это вредоносная программа, которая маскируется под легальное программное обеспечение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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