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Сколько выпитого алкоголя может вызвать рак? Ответ учёных шокировал

1:15
Наука

Врачи назвали опасную дозу алкоголя, которая может вызвать развитие рака.

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

В докладе американского хирурга Вивек Мурти есть данные, что алкоголь увеличивает риск как минимум семи видов рака.

После этого Международное агентство по изучению рака (МАИР) внесло спирт в список канцерогенов в той же категории, что табак и асбест.

Оказалось, что человек имеет гены, отвечающие за выработку ферментов, которые превращают алкоголь в безопасные вещества и выводят из организма. Исследования показали, что около 44 лет этот процесс замедляется. Из-за этого яд дольше остается в организме и сильнее повреждает органы.

Получается, если человек пьет алкогольные напитки, их опасность будет расти, пишет KP. RU.

Также ученым удалось узнать, что уровень употребления этанола, при котором увеличивается риск, зависит от типа рака. Например, у женщин угроза рака груди повышается с половины дозы алкоголя в день, в то время, как для рака полости рта, глотки, гортани, пищевода безопасного минимального порога вообще нет.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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