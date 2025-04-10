Рождённые в это время года дети будут страдать от лишнего веса

Учёные считают, что фигура взрослого человека может зависеть от того месяца, в котором его зачали родители.
По их мнению, дети, зачатые с октября по апрель, имеют больше шансов жить без лишнего веса во взрослом возрасте.
Японские ученые уверены, что секрет — в повышенной активности "полезного" бурого жира. Он, как они считают, помогает сжигать калории и защищает от инсулинорезистентности.
Зачатие в холодное время года влияет на гены и обмен веществ будущего человека, делая его организм более чувствительным к холоду.
Открытие японцев быть важным для понимании факторов, влияющих на развитие ожирения. Это, в свою очередь, приведет и к разработке новых методов профилактики, пишет KP. RU.
Зача́тие (от рус зачать, то есть начать) — возникновение беременности — «процесс, обусловленный актом оплодотворения», после которого «начинается развитие нового организма в теле матери, и следовательно наступает беременность».
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.