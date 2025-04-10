Рождённые в это время года дети будут страдать от лишнего веса

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные считают, что фигура взрослого человека может зависеть от того месяца, в котором его зачали родители.

Фото: commons.wikimedia.org by https://pixabay.com/de/users/wenphotos-1798295/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина

По их мнению, дети, зачатые с октября по апрель, имеют больше шансов жить без лишнего веса во взрослом возрасте.

Японские ученые уверены, что секрет — в повышенной активности "полезного" бурого жира. Он, как они считают, помогает сжигать калории и защищает от инсулинорезистентности.

Зачатие в холодное время года влияет на гены и обмен веществ будущего человека, делая его организм более чувствительным к холоду.

Открытие японцев быть важным для понимании факторов, влияющих на развитие ожирения. Это, в свою очередь, приведет и к разработке новых методов профилактики, пишет KP. RU.

Уточнения

Зача́тие (от рус зачать, то есть начать) — возникновение беременности — «процесс, обусловленный актом оплодотворения», после которого «начинается развитие нового организма в теле матери, и следовательно наступает беременность».

