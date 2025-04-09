Умные часы с защитой: как Google Fight Scam помогает владельцам Pixel Watch

Google выпустила внеплановое обновление для умных часов Pixel Watch 2 и Pixel Watch 3, добавив в них функцию Scam Detection, ранее доступную исключительно для линейки смартфонов Pixel 9.
Теперь владельцы этих часов, использующие их вместе с Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL или 9 Pro Fold, смогут получать предупреждения о возможных мошеннических звонках прямо на запястье.
Функция Scam Detection использует искусственный интеллект для анализа разговоров в реальном времени. Если система определит, что звонок может быть мошенническим, часы подадут сигнал уведомлением, вибрацией и звуком, позволяя вам принять меры: завершить вызов или отклонить предупреждение прямо с часов.
Ограничения:
1. Поддержка только для пользователей из США.
2. Функция работает лишь во время звонков на английском языке.
3. Часы должны находиться в зоне действия Bluetooth от Pixel 9, LTE-соединение без близлежащего телефона не поддерживает уведомления о мошенничестве.
Как включить функцию Scam Detection? Откройте приложение "Телефон" на вашем Pixel 9. Нажмите на значок с тремя точками в верхнем правом углу. Перейдите в Настройки, найдите Обнаружение мошенничества. Активируйте функцию. После активации Scam Detection будет работать в фоновом режиме. В начале звонка вы услышите короткий звуковой сигнал, а затем каждые несколько минут в случае подозрительной активности.
На смартфонах Pixel 6 и новее функция доступна, но только в приложении "Сообщения" Google, в голосовых звонках она не работает.
Google также выпустила обновление системы для всей линейки Pixel Watch. Версия прошивки — BP1A.250305.019.W7. Ожидаются не только новые функции, но и исправления ошибок, передает androidauthority.
Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.
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