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Гигантские статуи острова Пасхи: как они шагали 900 лет назад

Наука

Остров Пасхи в Тихом океане, также известный под полинезийским названием Рапануи, знаменит своими моаи — гигантскими каменными статуями, созданными древними жителями острова.

Статуя Моаи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Статуя Моаи

Согласно легендам, в этих статуях заключена сверхъестественная сила предков первого правителя Рапануи — Хоту Мату'а. Сегодня остров, принадлежащий Чили, остается одним из самых удаленных населенных мест на планете, а загадочные статуи до сих пор будоражат умы ученых и путешественников.

Моаи были созданы не менее 900 лет назад, и до сих пор остаются одной из величайших археологических тайн. Статуи украшены таинственными символами, а лица — с характерными чертами: выпуклыми бровями и вытянутыми носами. Известно, что на склоне вулкана Рано Рараку находился каменный карьер, где до сих пор сохранились десятки недоделанных статуй — их изготовление, похоже, было внезапно прервано по неизвестной причине. Местные предания гласят, что каждая из статуй "сама дошла" до своего места у океана. Иначе как именно древние островитяне перемещали эти многотонные гиганты без техники?

Долгое время считалось, что моаи тащили статуи на деревянных брусьях. Однако исследования показали более оригинальный и изящный способ транспортировки. Археолог Карл Липо, один из ведущих специалистов по Рапануи, в 2013 году представил доказательства того, что статуи могли "идти" — благодаря особой форме и центру тяжести. Их спроектировали так, чтобы они могли раскачиваться вперед при помощи веревок, словно человек, шагающий, покачиваясь с бедра на бедро.

Местные мастера создали гениальную конструкцию: моаи имеют утолщенное основание и наклонены вперед примерно на 17 градусов, что позволяет им сохранять равновесие и двигаться в вертикальном положении. Эксперимент американских антропологов подтвердил эту теорию: ученые создали четырехтонную копию статуи и попытались переместить её, используя веревки. После нескольких неудачных попыток им удалось заставить её "шагать", три команды тянули её скоординированно — одна сзади для страховки и две по бокам, пишет ruse.

Уточнения

Чи́ли — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере — с Перу, на северо-востоке — с Боливией.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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