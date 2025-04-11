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Тропическое дерево, которое превратило удар молнии в стратегический ход

3:37
Наука

Молния в тропических лесах обычно считается разрушительной силой, сжигающей деревья, вызывающей пожары и уничтожающей флору. Но природа не так однозначна: одно тропическое дерево, Dipteryx oleifera (известное как диптерикс масличный, источник знаменитых бобов тонка), научилось превращать удары молний в стратегическое преимущество, эффективно используя их как "оружие" против конкурентов и паразитических лиан.

Молнии в небе
Фото: flickr.com by Fernando Flores, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молнии в небе

Это необычное открытие стало результатом десятилетнего научного наблюдения, проводимого в природном заповеднике Барро-Колорадо, расположенном в Панаме. Исследовательская группа, вооружённая высокотехнологичными сенсорами, антенными решётками и камерами, отслеживала поведение молний в лесу, фиксируя места ударов с точностью до дерева. Одной из целей проекта было изучение влияния молний на лесные экосистемы, и Dipteryx oleifera быстро привлекла внимание учёных.

Оказалось, что после попадания молнии диптерикс масличный остаётся практически невредимым. В отличие от большинства других деревьев, он демонстрирует необычайную устойчивость к мощным электрическим разрядам.

Секрет заключается в его высокой внутренней проводимости, благодаря которой молния "проходит" через ствол, не нанося разрушений. Но главное — это последствия удара для окружения: каждый такой разряд уничтожает более 2,4 тонн биомассы соседних растений и до 80% лиан, оплетающих деревья.

Таким образом, удар молнии, оказавшийся смертельным для других деревьев и паразитических растений, создаёт вокруг Dipteryx oleifera пустующее пространство, освобождая доступ к свету, питательным веществам и воде. Исследователи подсчитали, что это может увеличить продолжительность жизни дерева почти в 14 раз по сравнению с его менее устойчивыми "соседями", а значит, дать и существенное репродуктивное преимущество.

Это открытие переворачивает привычное восприятие молний как исключительно разрушительной силы. В реальности — по крайней мере в случае диптерикса — они становятся частью тонко выстроенной стратегии выживания и доминирования в экосистеме. Дерево не просто выживает — оно процветает благодаря энергии, которая для других смертельна.

Интересно, что Dipteryx oleifera не является единственным претендентом на звание "друга молнии". Исследования продолжаются в тропических лесах Африки и Юго-Восточной Азии, где учёные надеются обнаружить аналогичные адаптации у других видов. Полученные данные могут быть применимы к более широким экологическим моделям и помочь понять, как молнии формируют структуру лесов в масштабах планеты.

Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале New Phytologist, где подчёркивается, что такие исследования могут изменить подход к охране тропических лесов, особенно в условиях изменения климата и участившихся гроз. В долгосрочной перспективе понимание подобных биологических механизмов может помочь прогнозировать, какие виды станут "выжившими" в будущем, а какие исчезнут под натиском как природных, так и антропогенных угроз.

Таким образом, Dipteryx oleifera из неожиданного объекта изучения превращается в символ экологической изобретательности: молния, которой стоит бояться большинству, для него — путь к жизни и процветанию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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