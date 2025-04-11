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Жевательная резинка против гриппа и герпеса: секрет, который вас удивит

3:14
Наука

Современные угрозы инфекционных заболеваний требуют неординарных решений, и учёные, похоже, сделали шаг к настоящему прорыву. Международная группа исследователей, включая специалистов из Пенсильванского университета и Финляндии, разработала жевательную резинку на основе гиацинтовых или египетских бобов (Lablab purpureus), которая способна нейтрализовать вирусы гриппа и герпеса с эффективностью до 95%. Статья с результатами опубликована в авторитетном научном журнале Molecular Therapy.

Девушка надувает пузырь из жевательной резинки
Фото: flickr.com by Джим МаКкласки, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка надувает пузырь из жевательной резинки

Исследования показали, что основное противовирусное действие обеспечивается белком FRIL — природной ловушкой, содержащейся в этих бобах. Он способен блокировать два типа вируса простого герпеса (ВПГ-1 и ВПГ-2), а также штаммы гриппа A — H1N1 и H3N2. В условиях, когда охват вакцинацией против гриппа остаётся низким, а от герпеса вакцины вовсе нет, такое средство может стать мощным дополнением к существующим стратегиям борьбы с вирусами.

Разработка сосредоточена на снижении вирусной нагрузки в ротовой полости — ключевом месте проникновения и распространения вирусов. Жевательная резинка, обогащённая FRIL, действует локально и быстро. Дозировка в 40 миллиграммов показала способность снижать вирусную активность до 95% уже в ранней стадии заражения. Это делает её потенциально эффективной не только для профилактики, но и для ограничения распространения инфекции.

Важно, что продукт безопасен для использования: все компоненты соответствуют строгим стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Более того, технология позволяет точечно доставлять белок FRIL к очагам инфекции, минимизируя побочные эффекты.

Авторы проекта отмечают, что это открытие может иметь особенно важное значение в борьбе с птичьим гриппом. Порошок из гиацинтовых бобов, на основе которого и создана жевательная резинка, уже продемонстрировал высокую эффективность против штаммов H5N1 и H7N9 — вирусов, способных передаваться от птиц человеку. Именно они в прошлом становились причиной локальных эпидемий с высокой летальностью.

Пандемии, подобные COVID-19, и вспышки таких вирусов, как Эбола, Зика и SARS, наглядно показали, насколько важно разрабатывать новые, гибкие и доступные способы защиты. Продукты на основе Lablab purpureus могут стать той самой инновацией, которая обеспечит массовую профилактику в повседневной жизни.

Следующий шаг — клинические испытания на людях и домашней птице, особенно в районах с высоким риском заражения. Учёные уверены: бобовый белок FRIL — это своевременная и мощная альтернатива, которая может изменить будущее вирусной медицины. Его применение в жевательной форме — простое, доступное и потенциально революционное решение.

Уточнения

Лобия или гиацинтовые бобы, или египетские бобы (лат. Lablab purpureus) — вид травянистых, в основном вьющихся растений семейства Бобовые (Fabaceae).

Простой ге́рпес лат. Herpes simplex (от др.-греч. ἕρπης — ползучая, распространяющаяся кожная болезнь) — вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Вызывается нейротропными герпесвирусами двух видов: ВПГ-1 (англ. HSV-1) и ВПГ-2 (HSV-2).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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