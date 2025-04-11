Тайна Галактического сердца: учёные обнаружили нитевидные структуры, меняющие представление о космосе

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда астрономов, используя радиотелескопы ALMA, сделала важное открытие в сердце нашей Галактики. В Центральной молекулярной зоне (ЦМЗ) — области, богатой пылью и газом, — были обнаружены тонкие, нитевидные структуры, ранее неизвестные науке. Эти нити играют ключевую роль в процессах истощения и последующего пополнения запасов вещества в Галактическом центре.

Фото: commons.wikimedia by TobiasTroost, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ комплекс радиотелескоаовн ALMA, пустыня Атакама, Чили

Особенность новых образований в том, что они не соответствуют привычным профилям плотных газовых нитей и не связаны с пылевыми выбросами. Они формируются в результате прохождения ударных волн, высвобождая молекулы, такие как монооксид кремния (SiO), и сложные органические соединения. Затем эти молекулы вновь осаждаются в форме пылинок, создавая замкнутые циклы преобразования материи.

Ранее SiO использовался в астрономии для отслеживания ударных волн, и теперь, благодаря высоким возможностям ALMA, удалось зафиксировать эти процессы в беспрецедентно малом масштабе.

Открытие вносит важный вклад в понимание динамики ЦМЗ, чьё поведение до сих пор оставалось во многом загадочным. Предстоящие наблюдения и моделирование помогут уточнить природу нитей и их роль в сложной экосистеме Галактического центра.

Уточнения

Atacama Large Millimeter Array (ALMA; «Атакамская большая [антенная] решётка миллиметрового диапазона») — комплекс радиотелескопов, расположенный в чилийской пустыне Атакама, который наблюдает электромагнитное излучение с миллиметровой и субмиллиметровой длиной волны.

