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Тайны Лейденской библиотеки: рукопись, которая переписывает историю математики

1:44
Наука

В библиотеке Лейденского университета была обнаружена редчайшая рукопись: арабский перевод двух ранее считавшихся утерянными книг великого математика Аполлония Пергского, жившего в III веке до н. э.

Версальский парк, Аполлоний, Бартелеми де Мело
Фото: commons.wikimedia by Coyau is licensed under GNU Free Documentation License
Версальский парк, Аполлоний, Бартелеми де Мело

Эта находка подтверждает огромную роль арабских учёных в сохранении античного знания, особенно в эпоху, когда оригинальные греческие тексты были недоступны или утрачены в Европе.

Аполлоний Пергский известен как автор фундаментального труда "Конические", повлиявшего на развитие геометрии и аналитической математики. Однако книги V и VII долгое время считались утраченными или недостойными внимания.

Теперь эти тексты стали доступны благодаря тому, что они вошли в арабскую рукопись, доставленную в Лейден востоковедом Якобусом Голиусом — знаменитым лексикографом и автором "Арабско-Латинского Лексикона". Рукопись отличается тонкой каллиграфией, цветными иллюстрациями и исключительной аккуратностью.

Находка была представлена в сборнике "Пророки, поэты и учёные", в который вошли материалы от более чем 50 исследователей и библиотекарей.

Это открытие возрождает интерес к передаче греческой математики арабо-исламскому миру, где в Золотой век Ислама тексты не только переводились, но и активно комментировались. Сегодня, несмотря на богатство восточных коллекций, многие манускрипты до сих пор недостаточно изучены из-за нехватки специалистов.

Развитие международного сотрудничества и оцифровка рукописей могут кардинально изменить доступ к этим бесценным источникам.

Уточнения

Аполло́ний Пергский (др.-греч. Ἀπολλώνιος ὁ Περγαῖος, Перге, 262 до н. э. — 190 до н. э.) — древнегреческий математик, один из трёх (наряду с Евклидом и Архимедом) великих геометров античности, живших в III веке до н. э.

Якобус Голиус также Якоб ван Голь, Якобо Голио (лат. Jacobus Golius, нидерл. Jacob van Gool, Jacob Gohl, Iacobo Golio, 1596, Гаага — 28 сентября 1667, Лейден) — нидерландский востоковед, математик, астроном и путешественник, ректор Лейденского университета.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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