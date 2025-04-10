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Диета и рак: скрытая связь, о которой вы не знали

1:41
Наука

Новое исследование выявило потенциальную связь между линолевой кислотой — распространённым компонентом растительных масел и продуктов животного происхождения — и ускоренным ростом тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ).

Маммография
Фото: Picryl by Defense Visual Information Distribution Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маммография

Согласно результатам доклинического исследования, проведённого учёными из Медицинского центра Вейла Корнелла, что линолевая кислота связывается с белком FABP5 (Fatty acid binding protein 5), активируя сигнальный путь mTORC1, который способствует росту опухолевых клеток.

Эксперименты на мышах с ТНРМЖ показали, что диета с высоким содержанием омега-6 линолевой кислоты усиливает экспрессию FABP5 и ускоряет рост опухолей. Аналогично, у пациентов с этим типом рака также наблюдаются повышенные уровни FABP5 и линолевой кислоты.

С 1950-х годов содержание линолевой кислоты в рационе людей значительно увеличилось, и её чрезмерное потребление может быть одним из факторов, способствующих росту онкологических заболеваний.

Важно, что mTORC1 активируется линолевой кислотой только при определённых подтипах рака, что открывает возможности для персонализированных подходов — как в диетологии, так и в терапии. FABP5 может рассматриваться как биомаркер, с помощью которого можно разрабатывать таргетированные вмешательства и стратегии лечения.

Также предполагается, что путь омега-6 — FABP5 — mTORC1 может быть связан и с другими видами рака или хроническими заболеваниями.

Уточнения

Омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты органические соединения, относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-6 позиции, то есть между шестым и седьмым атомами углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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