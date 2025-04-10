Лекарство от старости атакует болезнь Альцгеймера: сенолитики избирательно чистят мозг

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Учёные Университета Далхаузи (Канада) сделали важный шаг в борьбе с болезнью Альцгеймера: в ходе исследований было показано, что сенолитики — препараты, удаляющие "старые" и повреждённые клетки — могут избирательно блокировать вредные ферменты, связанные с развитием заболевания, не затрагивая при этом здоровые клетки мозга.

Фото: Openverse by Hey Paul Studios, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вышитое изображение мозга человека

Болезнь Альцгеймера — основная причина деменции и нарушений памяти у пожилых людей. Её ключевым маркером являются бета-амилоидные бляшки, вокруг которых накапливаются ферменты ацетилхолинэстераза (АХЭ) и бутирилхолинэстераза (БХЭ) — они способствуют воспалению и усугубляют состояние пациента.

Исследование проверило шесть соединений, известных своими омолаживающими и нейростимулирующими свойствами. Особенно выделились дазатиниб и нинтеданиб — два сенолитика, которые блокируют патологические формы АХЭ и БХЭ, но при этом не мешают работе здоровых ферментов.

Компьютерное моделирование показало, что вблизи амилоидных бляшек ферменты меняют форму, и именно это делает их уязвимыми для целевого воздействия. Такой подход открывает путь к новым методам точечного лечения, которое может:

улучшить когнитивные функции;

снизить воспаление;

минимизировать побочные эффекты традиционных препаратов.

Исследование подчёркивает потенциал сенолитиков как нового оружия в лечении нейродегенеративных заболеваний, связывая науку о старении с практикой продления здорового долголетия.

Уточнения

Сенолитики (англ. senolytics от senile — дряхлый и lytic — лизирующий, разрушающий) — класс противовозрастных лекарственных препаратов, отличительной особенностью которых является способность избирательно инициировать гибель постаревших клеток.

