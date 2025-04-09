Жизнь после вымирания: наука вернула ужасного волка из глубины веков

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Наука сделала невозможное — возможным. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences впервые в истории вернула вымершее животное к жизни: на свет появились три щенка ужасного волка (таково название вида), исчезнувшего с лица Земли 10 тысяч лет назад.

Фото: commons.wikimedia by Mariomassone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ужасный волк, реконструкция

Проект стал реальностью благодаря революционному сочетанию окаменелостей и генной инженерии. Учёные реконструировали геном ужасного волка на основе ДНК, извлечённой из находок в США, Канаде и Венесуэле, и внедрили его в клетки серого волка с помощью современных технологий редактирования генов.

Домашние собаки стали суррогатными матерями, а щенков назвали Ремус, Ромул (в честь братьев-основателей Рима) и Халиси — отсылкой к героине сериала "Игра престолов".

Ужасный волк, как считают палеозоологи, весил до 80 кг и охотился на бизонов и мастодонтов. Его возвращение — прорыв не только для науки, но и для будущего сохранения биоразнообразия.

Colossal уже работает над возвращением додо, шерстистого мамонта и тасманского тигра, открывая путь в новую эру де-вымирания.

Уточнения

Ужа́сный волк (лат. Aenocyon dirus) — вид вымерших млекопитающих из монотипического рода Aenocyon, существовавший в эпоху плейстоцена (250 000—13 000 лет назад) на территории Северной Америки. Особи этого вида являются вторыми по размерам из всего семейства псовых.



Маврики́йский дронт или додо́ (лат. Raphus cucullatus), — вымерший вид нелетающей птицы из монотипического рода Raphus подсемейства дронтовых. Являлся эндемиком острова Маврикий.



Шерстистый мамонт (лат. Mammuthus primigenius) — вымерший вид рода мамонты семейства слоновых. Согласно последним генетическим исследованиям, этот вид мамонтов появился около 450 тысяч лет назад в Сибири, откуда распространился в Северную Америку.



«Игра́ престо́лов» (англ Game of Thrones) — американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом для кабельного телеканала HBO. Основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина.

