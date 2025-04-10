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Инфекции отступают: этот новый антибиотик может остановить резистентные бактерии

1:49
Наука

Мир оказался на грани опасной эпохи — антибиотики, которые спасали жизни десятилетиями, больше не работают так, как раньше. Бактерии становятся устойчивыми, и если не найти новое решение, мы рискуем остаться беззащитными перед самыми распространёнными инфекциями.

Подготовка в лаборатории МАГАТЭ реакции ОТ-ПЦР
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Подготовка в лаборатории МАГАТЭ реакции ОТ-ПЦР

Геподитацин — прорыв в лечении инфекций

Но, похоже, надежда появилась. Фармацевтический гигант GSK представил первый за десятки лет антибиотик нового класса — геподитацин. Этот препарат — ингибитор топоизомеразы, и он уже показал впечатляющие результаты в борьбе с бактериальными инфекциями мочевыводящих путей и гонореей.

Эффективность доказана досрочно

Самое интересное — эффективность препарата была настолько высокой, что клинические испытания завершили досрочно. Исследования подтвердили: геподитацин не просто лечит, он делает это безопасно и с минимальным риском того, что бактерии научатся ему сопротивляться.

Как работает новый антибиотик

Почему это важно? Потому что геподитацин действует сразу на два ключевых белка в бактерии Escherichia coli — главной виновнице инфекций мочеполовой системы.

"Для того чтобы выработать устойчивость к геподитацину, бактерии нужно одновременно мутировать в двух разных белках. Это крайне маловероятно", — объясняют биохимики из Университета Вандербильта (США)

Ожидания от будущего применения

Таким образом, новая молекула не просто лечит — она потенциально меняет правила игры, возвращая человечеству контроль над инфекциями, к которым старые препараты уже неэффективны.

Ждём окончательного одобрения FDA — его прогнозируют на 2025 год.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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