Ледники уходят: что изменится на планете, если растает весь лёд

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Одна десятая часть всей суши на планете скрыта под массивами льда — гигантскими реками застывшей воды, которые хранят основную часть пресных вод Земли и медленно, но неумолимо меняют облик планеты. Их движение способно прорезать долины, рушить горы и даже влиять на уровень Мирового океана. А что будет, если эти ледяные исполины растают?

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Живая вода в замёрзшем теле

Вода в природе не стоит на месте. Испаряясь с поверхности океанов, она становится облаками, проливается дождями и снегом. В холодных регионах снег накапливается веками. Под собственным весом он уплотняется, превращаясь сначала в фирн, затем в лёд — и рождается ледник. С течением времени он начинает двигаться как река, только в замедленном темпе.

Скорость такого "течения" может достигать нескольких километров в год. Например, гренландский ледник Якобсхавн однажды двигался со скоростью 42,5 метра в день. А его пульсирующие собратья могут за сутки продвинуться на 300 метров!

Когда лёд — угроза

Ледники не только красивы, но и опасны. Их стремительное таяние ведёт к росту уровня океана. В последний ледниковый период он был на 120 метров ниже нынешнего. Учёные предупреждают: если ледники продолжат исчезать с нынешней скоростью, к 2100 году уровень воды поднимется более чем на два метра. Для прибрежных городов это может обернуться катастрофой.

Ледопады и трещины

Когда склон слишком крутой, ледяная масса начинает крошиться и рушиться, образуя ледопады. Так начинается гималайский ледник Чатору — с 2100-метрового ледяного обрыва. Это зрелище впечатляет, но также напоминает: даже лёд может быть динамичным и опасным.

Камни, пришедшие с ледниками

Ледники не только движутся, но и тащат за собой всё на своём пути. В Европе, России и Скандинавии до сих пор находят огромные валуны, которые, похоже, упали с неба. На самом деле, это "блуждающие камни", или эрратические валуны, доставленные сюда древними ледниками.

Самый известный из них в России — Гром-камень, на котором стоит "Медный всадник". В Швеции — известняковый валун длиной 850 метров. А в Дании — глыба длиной 4 километра! Когда-то люди думали, что их принесли герои мифов или сами боги.

Первые жалобы на лёд

Движение ледников давно тревожило людей. В 1719 году жители Альп просили власти остановить наступающий лёд. Похожие жалобы поступали и от норвежских крестьян. В результате начались первые научные наблюдения за ледниками. Хотя лишь в XIX веке учёные признали: лёд действительно течёт.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

