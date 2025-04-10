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Тревожный шум из стебля: как растения говорят о боли

1:46
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, могут ли растения кричать? Нет, вы этого не услышите. Но они всё-таки издают звуки — особенно когда испытывают стресс.

Обрезка растений
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Обрезка растений

Как учёные слушали растения

Исследователи из Тель-Авивского университета провели необычный эксперимент. Они слушали… томаты и табак. В специальной звукоизолированной камере, а затем — в обычной теплице, учёные записывали, как "ведут себя" растения в разных ситуациях: в покое, без воды и после обрезки.

Неуловимые сигналы бедствия

Результаты удивили даже самих исследователей. Оказалось, что под стрессом растения "щёлкают" — до 40 раз в час! Эти звуки невозможно уловить ухом, но с помощью оборудования — вполне. Щелчки напоминают хлопки и распространяются в радиусе до одного метра.

Когда визуальных признаков ещё нет

Интересно, что обезвоженные растения начинают шуметь задолго до появления визуальных признаков увядания. Чем ближе к критическому состоянию, тем слабее звук. Это может быть связано с кавитацией — образованием и схлопыванием пузырьков воздуха внутри стебля.

Кто слышит растения и зачем это нужно?

Но зачем растениям "разговаривать"? Учёные полагают, что некоторые существа способны улавливать эти сигналы. Например, мотыльки могут "прислушиваться" перед тем, как отложить яйца: если лист шуршит — значит, болен, и его стоит обойти стороной.

Следующий шаг — понять, кто слушает

Теперь учёные ищут ответ на главный вопрос: кто именно способен распознавать эти сигналы и как они влияют на окружающую жизнь?

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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