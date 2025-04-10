Новый материал ведёт себя как живой — вот что с ним происходит при ударе

Что если бы экран смартфона не трескался от падения, а, наоборот, становился прочнее? Ученые из Калифорнийского университета в Мерседе приблизили нас к этой фантастике, создав материал, который при ударе или растяжении твердеет. Идея родилась… на кухне.
На собрании Американского химического общества исследователи рассказали, что на разработку их вдохновила самая обычная кухонная смесь — суспензия кукурузного крахмала.
Её поведение удивительно: при медленном движении она текучая, но стоит резко стукнуть по ней — становится твёрдой. Всё из-за того, как частицы взаимодействуют между собой: при медленном давлении они отталкиваются, а при резком — притягиваются, вызывая трение.
Задавшись вопросом, можно ли повторить такой эффект с более функциональными материалами, ученые обратились к сопряжённым полимерам. Эти органические вещества проводят электричество и остаются гибкими.
Комбинируя молекулы, исследователи создали полимерную пленку, которая под действием быстрых ударов начинала вести себя жёстко, а при мягком воздействии — оставалась эластичной.
Особую структуру учёные описали метафорично: как миниатюрные фрикадельки в миске спагетти. Положительно и отрицательно заряженные полимеры формировали микроскопические узлы, которые придавали материалу прочность и гибкость одновременно. Эти узлы удерживали структуру при ударах и не разрушались.
Для дополнительной прочности в смесь добавляли 1,3-пропандиамин. Чем больше его становилось, тем прочнее получался материал. "Фрикадельки" немного ослаблялись, зато "спагетти" вокруг них крепли, обеспечивая устойчивость к ударам без потери проводимости.
Авторы уверены: на выходе из лаборатории у этого материала масса применений. Из него можно изготавливать ремешки для умных часов, глюкометры, носимые датчики и другие гаджеты, которые важно защитить от повреждений.
Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями. Полимерами могут быть неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.