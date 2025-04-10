Эта чёрная дыра — самая массивная вблизи Земли, что она скрывает

Всего в двух тысячах световых лет от Земли — по космическим меркам, практически по соседству — астрономы обнаружили чёрную дыру звездной массы, которая буквально ломает шаблоны. Gaia-BH3 в 33 раза массивнее Солнца и при этом остается совершенно незаметной — она спит.
Это открытие стало возможным благодаря телескопу Gaia, который занимается составлением объемной карты нашей галактики. Он фиксирует мельчайшие колебания в движении звезд — именно так и была найдена BH3. Чёрная дыра не излучает свет, не пожирает вещество и никак себя не выдает… если бы не её компаньон.
Звезда-компаньон, удалённая достаточно далеко, чтобы не быть поглощённой, движется по орбите вокруг точки, называемой центром масс. Это движение и выдает "невидимку".
BH3 находится в созвездии Орла, и ее существование подтвердили колебания старой гигантской звезды. Измерения позволили точно рассчитать массу дыры и её расстояние от нас.
"Это настоящий единорог! Такое открытие делаешь раз в жизни", — говорит инженер-исследователь Паскуале Пануццо из Парижской обсерватории.
Ранее считалось, что такие массивные чёрные дыры не могут быть настолько близко. До BH3 самой крупной в Млечном Пути считалась Cyg X-1 в 20 солнечных масс. А ближайшая, Gaia-BH1, всего в 9,6 масс и находится чуть ближе — в 1560 световых годах.
Теперь учёные полагают: таких объектов рядом с нами гораздо больше. Просто мы их пока не видим. Следующие данные от Gaia могут превратить нашу галактику в настоящий "зоопарк" спящих гигантов.
Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.
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